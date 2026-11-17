La iniciativa que propone eliminar la Ley de Lemas avanzó en la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante, con cinco firmas. Desde La Libertad Avanza creen contar con los votos para aprobarla, aunque aclaran que el resultado se definirá en el recinto.

martes 17 de noviembre de 2026 | 8:05hs.

El proyecto para eliminar la adhesión de Posadas a la Ley de Lemas obtuvo dictamen favorable este lunes en la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante y quedó en condiciones de ser tratado en la sesión ordinaria de este jueves 19 de noviembre.

La iniciativa plantea modificar el sistema electoral municipal y establecer nuevas reglas para la elección de intendente, concejales y defensor del Pueblo, aunque todavía no está confirmada la mayoría necesaria para su aprobación.

El dictamen establece la derogación de la adhesión municipal a la Ley de Lemas y la implementación de otro mecanismo electoral. Uno de los principales cambios consiste en eliminar la acumulación de votos entre las distintas listas de un mismo partido o alianza.

De esta manera, cada lista competiría de forma independiente y los cargos se definirían en función de los sufragios obtenidos individualmente, sin sumar los votos de otras candidaturas de la misma fuerza política.

Valeria Gómez de Oliveira, presidenta de la comisión y concejal de La Libertad Avanza (LLA), confirmó que el despacho reunió cinco firmas y destacó el resultado de la votación interna. Sin embargo, evitó anticipar el desenlace del debate en el recinto. "Tenemos una mayoría sobrada dentro de la comisión y ahora resta ver el debate del jueves, que es lo que va a pasar", expresó ante medios de comunicación locales.

En ese sentido, reconoció que existen expectativas favorables para conseguir la aprobación, pero advirtió que las posiciones de los distintos bloques deberán confirmarse durante la sesión. "Creemos que tenemos los votos, pero hasta el último momento no podemos decir livianamente que ya tenemos la ordenanza porque se va a ver el jueves recién qué votos tenemos, cuáles posturas están firmes y cuáles no", sostuvo.

Tope de dos listas por partido y hasta tres por frente

La iniciativa también establece límites para la presentación de candidaturas: los partidos políticos podrán competir con un máximo de dos listas, mientras que los frentes o alianzas tendrán la posibilidad de presentar hasta tres.

Sobre el mecanismo para definir la representación electoral, la concejal indicó que tanto la elección de intendente y concejales como la distribución de bancas mediante el sistema de cifra repartidora para el Defensor del Pueblo tomarán como referencia los votos obtenidos por cada lista en particular.

"El intendente, los concejales, para entrar en la cifra repartida del Defensor del Pueblo, van a ser los que mayor cantidad de votos obtengan en esa lista en particular, sin contar los votos de las otras listas del mismo partido o alianza", explicó.