La instalación de un nuevo pozo perforado ya se encuentra en funcionamiento y abastece al aula satélite de la Escuela N.º 899 y a unas 20 familias productoras de la colonia, ubicada a más de 30 kilómetros del casco urbano.

martes 17 de noviembre de 2026 | 6:59hs.

Las familias rurales del Paraje Sarandí, en Wanda, y la comunidad educativa del aula satélite de la Escuela N.º 899 de Colonia Lanusse cuentan con acceso al agua potable tras la puesta en funcionamiento de un nuevo pozo perforado. La obra representa una solución a una demanda histórica de la zona, donde los vecinos llevan más de dos décadas asentados y la institución escolar no contaba con un suministro hídrico propio.

Los trabajos se concretaron a partir de las gestiones de la intendenta Romina Faccio ante el Gobierno provincial, luego de un pedido realizado por los padres de los alumnos y canalizado formalmente a través del director del establecimiento educativo.

“Esta es una perforación que venimos gestionando junto a los padres de los alumnos del aula satélite. Es una colonia muy extensa, donde mantenemos más de 200 kilómetros de caminos terrados todo el año, y llegar hasta allá requiere trabajo, gestión y compromiso con la comunidad educativa, el maestro que viaja todos los días y los vecinos”, explicó la jefa comunal.

Actualmente, el pozo abastece a la escuela y beneficia directamente a unas 20 familias productoras de la colonia. Debido a las grandes distancias que separan las chacras, el sistema se complementa con una extensa red de mangueras que permitirá distribuir el recurso hasta los hogares más cercanos, con posibilidades de ampliar la cobertura en el futuro.

Además de garantizar el suministro cotidiano, la perforación tendrá un valor estratégico durante los meses de altas temperaturas y los períodos de déficit hídrico, cuando los pozos tradicionales suelen quedarse sin agua.

“Dejamos todo preparado para que, especialmente en tiempos de sequía cuando los pozos tradicionales se quedan vacíos, los vecinos tengan la posibilidad de acercarse hasta la escuela y contar con agua segura”, remarcó Faccio.

De esta manera, la obra representa una mejora en las condiciones de vida de las familias rurales de Sarandí y garantiza un recurso esencial para el funcionamiento de la institución educativa y el desarrollo de las actividades productivas de la colonia.