La Dirección General de Alerta Temprana elevó el nivel de advertencia de amarillo a naranja para toda la provincia. Se esperan lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo, con vigencia entre las 6 y las 12.

martes 17 de noviembre de 2026 | 7:05hs.

Misiones tendrá este martes una jornada marcada por la inestabilidad climática, con lluvias y tormentas que podrían alcanzar fuerte intensidad en distintos puntos de la provincia. Ante este escenario, la Dirección General de Alerta Temprana actualizó el nivel de advertencia de amarillo a naranja para todo el territorio provincial.

Según el informe, la alerta naranja estará vigente este 17 de noviembre entre las 6 y las 12, período durante el cual se prevé el desarrollo de tormentas, algunas fuertes y puntualmente severas.

Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas. De acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Por su parte, el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana anticipa una jornada cálida, húmeda e inestable, con precipitaciones estimadas entre 10 y 40 milímetros y vientos de direcciones variables, con velocidades de entre 2 y 17 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima provincial de 22 grados en Bernardo de Irigoyen y una máxima de 30 grados en Montecarlo.

Ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos severos, desde el organismo provincial recomendaron mantenerse atentos a los avisos y actualizaciones que emita el Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, recordaron que ante situaciones de emergencia se puede llamar al 911 o comunicarse con Defensa Civil al 103.