Muestra final del año

Un examen que integra, con familia y aplausos

La Escuela Superior de Música realizó su Concierto de Orquestas en el Auditorio de la institución, con la participación de estudiantes de distintos niveles

martes 17 de noviembre de 2026 | 1:14hs.

Una orquesta se parece a un barco: nadie llega a ningún puerto si cada uno rema para su lado. "La música también navega". La travesía de este año terminó este lunes 16 de noviembre en el Auditorio de la Escuela Superior de Música (Esmu), con el Concierto de Orquestas. Se trata de la muestra final del año, y tiene doble carácter: según explicó Ana Maria Bazola, vicedirectora de la institución, es en parte una demostración a las familias de lo realizado durante el ciclo y también una instancia de evaluación. Los alumnos tocan para los suyos y, al mismo tiempo, rinden examen. La Esmu no tiene una orquesta, sino varias. Cada nivel cuenta con la suya, según el curso en el que están los estudiantes, de modo que cada grupo toca con pares de su misma etapa y el repertorio crece al ritmo de quienes lo interpretan. Crescendo, la más desarrollada En el escalón más alto está la Orquesta Juvenil “Crescendo”, la más avanzada de todas. Allí tocan alumnos avanzados, estudiantes del profesorado e incluso profesores, lo que mezcla generaciones y experiencias en una misma fila de atriles. Además, la Esmu viene incorporando de a poco instrumentos de viento de metal a sus orquestas.

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