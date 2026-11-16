A través de su abogado Adrián Gianini, un grupo de las 15 acusadas por hostigamiento, agresiones y amenazas a compañeras del segundo año secundario, denunciaron en el Ministerio de Educación un presunto mal accionar del colegio.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 21:26hs.

Este lunes un grupo de las 15 adolescentes acusadas de hostigar y amenazar de muerte a compañeras del segundo año secundario -pertenecientes al colegio Santa Catalina-, mediante su abogado particular Adrián Gianini, presentaron ante el Ministerio de Educación una denuncia formal por un mal accionar del establecimiento educativo al suspender a las menores de asistir a clases.

La denuncia caratulada como administrativa de extrema gravedad institucional es contra las autoridades directivas del Instituto Superior Santa Catalina, por parte de seis estudiantes, debido a que no hay pruebas que permitan proceder a las medidas cautelares dispuestas por el colegio, además de que se realizó un interrogatorio a cada adolescente apuntada.

Ante "la extrema gravedad de los hechos que se denuncian", que comprometen la responsabilidad institucional y aún más "ponen en serio riesgo la integridad psicofísica y el derecho humano fundamental a la educación de menores de edad", el letrado Gianini solicitó que se ordene de manera urgente la intervención al colegio para poder restablecer el imperio de la legalidad, asegurar la transparencia institucional y resguardar la prueba documental, la cual consideró como "adulterada".

A su vez, pidieron que las suspensiones sean anuladas de inmediato, ya que fue de manera encubierta un proceso de expulsión a las menores. Asimismo, se adelantó que hay pruebas fílmicas -videos- que verifican que las seis menores que ahora denuncian al establecimiento educativo, no fueron parte de la supuesta persecución denunciada por redes sociales.

Por último, en la denuncia se remarcó que no es correcto hablar de victimarias identificadas, ya que no hay pruebas fehacientes de quiénes cometieron la supuesta agresión.