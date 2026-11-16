El Gobierno de Salta confirmó mediante el decreto 762 la fecha para las elecciones provinciales. Los salteños elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales e intendentes.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 19:04hs.

El Gobierno de Salta oficializó este lunes la convocatoria a elecciones provinciales y municipales para el domingo 16 de mayo de 2027. La decisión quedó establecida mediante el decreto 762 del Poder Ejecutivo provincial.

La convocatoria se enmarca en el artículo 2 de la ley 8463 que establece que el llamado a comicios generales debe realizarse a través del Poder Ejecutivo con una antelación no menor a los seis meses respecto de la fecha de los comicios, a fin de garantizar la correcta organización del proceso electoral.

Qué se elegirá en Salta el 16 de mayo

Además de la fórmula gubernamental, los salteños elegirán representantes para ambas Cámaras legislativas (11 senadores y 30 diputados), 60 intendentes y 222 concejales municipales:

Senadores: se elegirán en los departamentos Anta, Cerrillos, Iruya, La Candelaria, La Viña, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, San Martín y Santa Victoria.

Diputados: se elegirán en los departamentos Capital, Cerrillos, General Güemes, Guachipas, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los Andes, Molinos, Orán, Rosario de Lerma, San Carlos, San Martín y Santa Victoria.

Autoridades municipales: se elegirán intendentes y concejales en los 60 municipios de la provincia.

Convencionales constituyentes: en Rivadavia Banda Sur (departamento Rivadavia) se votarán también convencionales constituyentes municipales para la redacción de su nueva Carta Orgánica.