Dos delincuentes que simularon un desperfecto mecánico para engañar a un transportista y robar a punta de pistola. Este lunes fue detenido el dueño de un taller mecánico donde estaba la camioneta.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 19:00hs.

Dos delincuentes habían simulado un desperfecto mecánico para engañar a un transportista que se detuvo a auxiliarlos en Cerro Corá una semana atrás. Lo amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su Volkswagen Amarok. Tras una semana de investigación, la Policía localizó el vehículo frente a un taller mecánico en Garupá, donde detuvo a un hombre de 40 años y secuestró elementos de interés para la causa.

En tanto, la Policía de Misiones recuperó este lunes en Garupá una camioneta Volkswagen Amarok blanca que había sido robada sobre la ruta provincial 3. Según fuentes oficiales, el asalto ocurrió el pasado 9 de noviembre por la noche, cuando un transportista de 38 años circulaba en dirección a Cerro Azul. Al llegar a un sector de la ruta, observó a dos hombres junto a un Volkswagen Voyage gris, con el capot levantado, por lo que decidió detenerse para ofrecerles ayuda.

Sin embargo, apenas descendió de su camioneta, los desconocidos lo sorprendieron y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron el rodado para luego darse a la fuga.

A partir de la denuncia, se iniciaron las tareas investigativas para localizar la camioneta e identificar a los involucrados. Finalmente, cerca de las 10:30 de este lunes, efectivos de la Agrupación Motorizada de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo localizaron una Amarok estacionada frente a un taller mecánico sobre la calle Santo Pipó de Garupá.

Mediante la verificación de las identificaciones grabadas en los cristales, confirmaron que se trataba del vehículo sustraído en Cerro Corá.

En el lugar fue detenido Sebastián Z. (40), propietario del taller, quien tenía en su poder la llave de encendido. Además de recuperar la camioneta, los policías secuestraron un teléfono celular y la llave del rodado.

Finalmente, el detenido y los elementos incautados fueron trasladados a la Comisaría Quinta de Garupá, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción Seis.