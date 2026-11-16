A lo largo de las dos jornadas de evaluación, chicos y chicas comprendidos entre las categorías 2012 y 2017 tuvieron la posibilidad de demostrar sus condiciones técnicas y físicas en cancha, viviendo una enriquecedora experiencia formativa bajo la mirada directa de los captadores de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 20:05hs.

Con una destacada participación de niños futbolistas de la región, se llevaron a cabo en el Campo Municipal de Deportes de Montecarlo dos exitosas jornadas de captación de jugadores , destinadas tanto a niñas como a varones para el club Atlético River Plate.

La iniciativa estuvo encabezada por José Luis Correa, integrante del Departamento de Scouting y Visoría de la institución de Núñez, y contó con el acompañamiento y la articulación logística de la Municipalidad de Montecarlo junto a la academia Monte Fútbol.

A lo largo de las dos jornadas de evaluación, chicos y chicas comprendidos entre las categorías 2012 y 2017 tuvieron la posibilidad de demostrar sus condiciones técnicas y físicas en cancha, viviendo una enriquecedora experiencia formativa bajo la mirada directa de los captadores de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

En el marco de la actividad, el captador José Luis Correa destacó la respuesta de los deportistas locales y el nivel organizativo del encuentro "la cantidad de chicos y la organización son muy interesantes. Es un trabajo hermoso el que hacemos; recorremos el Litoral durante todo el año tratando de llegar a todos para que tengan la oportunidad. Entramos donde podemos para que los chicos tengan la posibilidad de mostrarse y llegar a un captador", expresó.

Desde la organización y el Ejecutivo municipal subrayaron el éxito de la convocatoria y reafirmaron el compromiso de continuar generando este tipo de espacios y articulaciones institucionales, brindando a los jóvenes deportistas de Montecarlo y localidades vecinas oportunidades concretas para proyectarse y crecer a través del deporte.