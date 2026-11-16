La altura del río llegó a los 2,35 metros este lunes, según el registro de Prefectura. La bajante se produce después de semanas de creciente que dejaron sin playas a la ciudad

lunes 16 de noviembre de 2026 | 20:26hs.

El río Paraná continúa en descenso a la altura de Ituzaingó y este lunes se ubicó en los 2,35 metros, de acuerdo con el registro de Prefectura Naval Argentina correspondiente a las 16. La bajante, que se acentuó durante el fin de semana, dejó al curso de agua por debajo de los niveles de alerta y evacuación establecidos para la zona.

De esta manera, el río se encuentra por debajo de los 3,50 metros, altura establecida como etapa de alerta, y de los 4 metros correspondientes al nivel de evacuación. La creciente había generado preocupación durante las últimas semanas, aunque desde fines de octubre comenzó a mostrar un descenso gradual.

Advierten por el estado de las playas

A pesar del descenso del nivel del agua, las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevos episodios de creciente.

Además, advierten que las playas de Ituzaingó todavía no se encuentran en condiciones para recibir visitantes. La bajante dejó acumulación de suciedad y residuos, entre ellos vidrios y botellas rotas, que representan un riesgo para quienes se acerquen a la costa.

Por este motivo, recomiendan no ingresar ni permanecer en los sectores de playa hasta que se completen las tareas de limpieza y se garanticen condiciones seguras.

La reciente crecida

El escenario actual contrasta con el registrado hace un mes, el 12 de octubre, cuando la apertura de las compuertas de la represa de Yacyretá y la suba del caudal del Paraná dejaron las playas de Ituzaingó bajo agua.

En aquella jornada, el nivel del río alcanzó los 3,35 metros en el puerto local, cerca de la etapa de alerta. Además, las previsiones hidrológicas anticipaban que podía llegar a oscilar entre los 3,60 y 4,20 metros durante esa semana.

La creciente también tuvo consecuencias en la Isla Apipé, donde se desplegaron operativos de evacuación en las zonas costeras. Durante el domingo 11 de octubre, las autoridades habían trasladado a nueve familias, un total de 23 personas, mientras que las tareas continuaron al día siguiente. Para entonces, ya eran más de diez las familias evacuadas.