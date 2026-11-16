El Pontífice partió este lunes 16 de noviembre desde Lima, después de visitar una residencia de adultos mayores y celebrar su última misa ante una multitud. Durante su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú dejó mensajes de paz, unidad y solidaridad. Su llegada a Italia está prevista para el martes.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 19:19hs.

Fotos: AP

El papa León XIV se despidió de su querida segunda patria, Perú, con un “hasta luego” el lunes, luego de una maratónica gira sudamericana de 12 días que puso a prueba su resistencia después de una cirugía por cáncer de pulmón.

Durante el tradicional recorrido en el papamóvil antes de la misa final de León, alguien lanzó hacia el papa un aparente rosario que pareció golpearlo en el rostro. El pontífice hizo una mueca y se tocó la sien, pero siguió adelante y la misa comenzó según lo previsto. El Vaticano informó que asistieron unas 1,5 millones de personas.

Los fieles suelen arrojar rosarios, peluches, camisetas deportivas y otros objetos hacia el papamóvil, y León a menudo ha asombrado a la multitud con sus rápidos reflejos para atraparlos. Sin embargo, sus guardaespaldas han lamentado que esos objetos lanzados figuran entre sus principales preocupaciones a la hora de proteger al papá cuando está en público.

Un viaje y un pontificado inspirados en un santo misionero

Para León, nacido en Chicago y que pasó dos décadas en Perú como sacerdote misionero y obispo, el viaje fue un emotivo regreso a un lugar al que atribuye haberle enseñado a ser pastor. A su llegada, declaró que Perú era su “patria” y cantó el himno nacional junto a la presidenta Keiko Fujimori. León tiene ciudadanía estadounidense y peruana.

"Aquí me enseñaron a ser obispo, y ahora aprenderé, un poquito más, a servir como sucesor de Pedro", declaró el pontífice al concluir la misa, mientras muchos de los asistentes se arrodillaban para recibir su bendición final.

"Me he sentido como en casa, y me han recordado que la Iglesia, es de verdad, una familia", añadió.

A lo largo del viaje, quedó claro que León modeló su ministerio en Perú y ahora para la Iglesia católica universal a partir de la figura del primer arzobispo de Lima, santo Toribio de Mogrovejo.

Mogrovejo, que vivió entre 1538 y 1606, es venerado por haber denunciado abusos contra pueblos indígenas y personas esclavizadas por parte de colonizadores españoles. También se le recuerda por haber recorrido su vasta diócesis a pie ya caballo para atender a su grey, aprendiendo quechua y aimara para predicar mejor a sus miembros indígenas y supervisando la traducción de las enseñanzas de la Iglesia para que puedan comprenderlas.

Siguiendo su ejemplo, León recorrió Perú hasta lugares a los que la jerarquía católica rara vez va para atender a su grey, subiendo a lo alto de la cordillera de los Andes y adentrándose en la selva amazónica, y puntos intermedios. En su último día completo en Perú el domingo, León fue desde su antigua diócesis de Chiclayo, en la costa norte del Pacífico, hasta la ciudad andina de Cusco, en el sureste; luego a la ciudad amazónica de Pucallpa, en el noreste, y regresó a Lima, en la costa.

Los cambios de clima y altitud por sí solos fueron agotadores: desde la calurosa y húmeda Chiclayo hasta el frío y lluvioso Cusco (a una altitud de 3.400 metros, o unos 11.150 pies, donde el oxígeno escasea), pasando por el calor sofocante de la selva de Pucallpa y de vuelta a la humedad gris de Lima.

Fue una lección de todo un día sobre lo que significa ser pastor. Pero también sirvió para refutar a los detractores, incluidos algunos en el Vaticano que habían cuestionado si León tendría que cambiar el rumbo de su pontificado dada su diagnóstico de cáncer de pulmón.

El Santo Padre siguió el lunes con su programa según lo previsto y dejó claro que no estaba diciendo “adiós” ni un hasta siempre a Perú.

Hablando a la multitud afuera de la residencia del Vaticano, el papa agradeció a los peruanos por haberlo acompañado en este viaje: "¡Muchas gracias, y hasta luego!", dijo.

En el hogar para ancianos de Callao, donde León visitó a los residentes, volvió a despedirse diciendo “hasta pronto, hasta luego”.

El alcalde de Callao, César Pérez, dijo que el padre Roberto, como lo conoce el pueblo peruano, manejaba aproximadamente 12 horas desde Chiclayo, en el norte de Perú, hasta Callao durante la pandemia porque quería asegurarse del bienestar de los residentes mayores.

León entregó alimentos y otros suministros al hogar, pero no ingresó a las instalaciones para proteger a los residentes del virus, señaló Pérez.

Una visita que fue cuestionada pero se realizó

La escalada en Perú coronó una visita que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó hacia Argentina, la patria del predecesor de León, el papa Francisco, quien nunca regresó durante su pontificado.

El viaje en sí estuvo en duda después de que el papá se sometiera a una cirugía por cáncer de pulmón el 13 de octubre en Roma. Pero León dijo al comenzar la visita que no tenía “ninguna duda” de que la lograría.

Rosa María Flores, que asistía a la misa final de León, se alegró de que lo hiciera. Comentó que lo más importante de la visita del papa fue que llevó fe a la gente de su patria, Perú.

"Tenemos tanta delincuencia, tantas muertes que ha habido, y más da paz, que nos falta mucho, y la reconciliación y la fe", afirmó. “Yo sé que el está derramando la bendición en Perú y que todos nos va a ir mejor.”

Algunos de los asistentes en la misa se quejaron de que no podían escuchar las palabras del pontífice debido a que las pantallas gigantes no funcionaban bien. Otros pidieron a los bomberos que los rociaran con agua para refrescarse, y los bomberos accedieron.

Rendir homenaje a su inspiración

Una de las visitas más significativas para León fue al santuario de Mogrovejo en la ciudad de Zaña, en la diócesis de Chiclayo. El líder de la Iglesia católica reveló que había ido allí la noche anterior a ser ordenado obispo para rezar; tan importante era para él el santo que murió allí tras enfermar durante una de sus propias visitas misioneras.

“Este es un lugar de arrodillamiento para Robert Prevost”, dijo el reverendo David Farfán, párroco de la iglesia. Muchas de las acciones del pontífice, indicó, “ayudando a la gente del mundo, como pacificador, las hizo también arrodillándose en este lugar sagrado porque aquí falleció un santo”.

Con información de AP