Consejos consultivos con actores locales, aulas espejo, formatos híbridos y prácticas profesionalizantes desde el primer año buscan que los estudiantes de Misiones se formen cerca de sus familias y de su trabajo, y que encuentren oportunidades en su propia provincia.

martes 17 de noviembre de 2026 | 0:21hs.

La política educativa que implementa el Instituto Saavedra es, también, una política social vinculada al desarrollo de cada localidad. Por eso, nuestros esfuerzos están orientados a consolidar un modelo formativo que no solo responda a estándares académicos, sino que también se arraigue profundamente en las realidades sociales, productivas, culturales y económicas de Misiones.

Entendemos la educación superior como un bien público y un derecho social, cuyo impacto debe medirse también en su capacidad de generar transformación, arraigo y progreso en las comunidades. Nuestra apuesta es formar profesionales comprometidos con su entorno, capaces de comprender su realidad y aportar a su desarrollo. Para ello, los programas académicos y los proyectos institucionales deben dialogar con las demandas de cada localidad y convertirse en oportunidades concretas para sus habitantes.

Esta mirada territorial permite que muchas personas puedan estudiar sin tener que trasladarse a grandes centros urbanos, permaneciendo en su lugar de residencia, cerca de sus familias y de sus espacios de trabajo. Buscamos que la formación profesional pueda armonizarse con la vida familiar y laboral, sin que la distancia sea una barrera para acceder a una educación superior de calidad.

Pero ¿cómo conocemos las necesidades de cada comunidad? Recorriendo sus pueblos, localidades y ciudades, escuchando a sus habitantes y dialogando con quienes conocen de cerca sus realidades. Cada lugar tiene su impronta, su cultura, sus costumbres y sus características productivas. Y esas particularidades plantean necesidades diferentes para su desarrollo.

Por eso, entendemos que una institución educativa no puede trabajar de manera aislada. Uno de nuestros objetivos estratégicos es la *pertinencia regional*: adaptar y orientar la oferta académica de acuerdo con las matrices productivas, las demandas de empleo y las necesidades de cada municipio.

Para hacerlo, promovemos el trabajo conjunto a través de los Consejos Consultivos de Desarrollo Local, espacios de diálogo con actores de la producción, el trabajo y la gestión pública, instituciones educativas y organizaciones de cada comunidad. También construimos vínculos con los gobiernos municipales, porque estamos convencidos de que el trabajo articulado permite identificar oportunidades y generar respuestas más cercanas a las necesidades de la población.

¿Qué significa esta perspectiva en la práctica del Instituto Saavedra? Significa promover una *formación integral de un estudiante situado*. No se trata solamente de transmitir conocimientos técnicos, sino de reconocer a cada estudiante en su contexto real: su historia, su geografía, su entorno familiar, su trabajo y las problemáticas de su localidad. Buscamos que el aprendizaje parta de esa realidad y pueda volver a ella en forma de conocimientos, capacidades y soluciones.

Para llevar adelante este modelo trabajamos en distintas líneas:

*Una propuesta académica flexible y contextualizada*. A través de diagnósticos locales, aulas espejo y formatos híbridos, buscamos construir propuestas que contemplen las características de cada territorio y las posibilidades de los estudiantes, especialmente de quienes trabajan y tienen responsabilidades familiares.

*Prácticas profesionalizantes con impacto territorial*. Promovemos experiencias supervisadas desde el primer año, vinculadas con problemáticas y situaciones reales en municipios, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, organizaciones sociales y otras instituciones de la comunidad.

*Proyectos de extensión e investigación aplicada*. Impulsamos iniciativas construidas en articulación con actores locales para abordar desafíos concretos, entre ellos la sustentabilidad, la digitalización y las necesidades de distintos sectores de la comunidad.

*Convenios con seguimiento y compromiso*. El Instituto Saavedra sostiene acuerdos de cooperación con municipios e instituciones que no se limitan a una firma. A través de ellos confiamos nuestro proyecto más importante: nuestros estudiantes. Por eso, requieren planificación, acompañamiento y seguimiento para que se traduzcan en oportunidades concretas de aprendizaje y trabajo conjunto.

El perfil de egresado que buscamos formar es el de un profesional capaz de convertirse en un agente de cambio, con pensamiento crítico, iniciativa y capacidad para trabajar colaborativamente, innovar y emprender dentro o fuera de su localidad.

Formamos profesionales técnicos y docentes con conocimientos y pensamiento crítico, pero también con una profunda vinculación con su entorno. Queremos formar misioneros que crean en Misiones y que encuentren aquí oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida. Personas que puedan estudiar, trabajar, formar sus familias y transformar su realidad desde su barrio, su localidad y su provincia.

Ese es el sentido de nuestra política educativa: construir oportunidades desde el territorio, junto a las comunidades y en diálogo permanente con sus necesidades.

*Ese es el orgullo de ser del Saavedra. Y ese es el orgullo de ser de Misiones.*