El control se registró en Sarmiento y José Ingenieros, pleno centro de Oberá. Primero, el gendarme se negó a brindar sus datos personales y los papeles del coche. Luego se constató que conducía con 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

martes 17 de noviembre de 2026 | 3:09hs.

Ser funcionario público, implica una doble responsabilidad ante el estado y la sociedad. Pero no todos están a la altura, como un gendarme que en la madrugada de ayer conducía alcoholizado y fue detenido en un control de tránsito, en Oberá.

Lejos de acatar las directivas de los inspectores de tránsito, el suboficial de la fuerza federal primero se negó a brindar sus datos personales. Para colmo, no llevaba la documentación del auto.

Ocurrió alrededor de las 4.30 del domingo sobre avenida Sarmiento y José Ingenieros, pleno centro de la ciudad.

Allí, los agentes municipales detuvieron la marcha de un Peugeot 207, a cuyo conductor le solicitaron la documentación personal y del vehículo.

Según averiguó este medio, el implicado se mostró altanero y no respondió al pedido de los inspectores. No se identificaba ni entregaba los papeles del rodado.

Tras varios minutos de tensión y con las correspondientes medidas de seguridad, se procedió a la realización del test de alcoholemia que arrojó resultado positivo: 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces superior al límite de 0,5 para conductores de coches particulares.

Más tarde, el infractor fue identificado como Nicolás E., suboficial de Gendarmería con prestación servicio en el Escuadrón 9 Oberá.

En consecuencia, se labró la correspondiente acta de infracción y se procedió a la retención del Peugeot. Ahora, el gendarme deberá abonar una multa, al tiempo que podría afrontar una sanción administrativa.

Por otra parte, los operativos de nocturnidad en Oberá durante el fin de semana derivaron en la retención de once licencias y se contabilizaron ocho alcoholemias positivas.