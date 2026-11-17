Durante el vuelo de regreso a Roma, el Papa se refirió a sus encuentros con Javier Milei, las dificultades económicas del país y la creciente polarización política. “Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”, expresó.

martes 17 de noviembre de 2026 | 7:47hs.

El papa León XIV se refirió a la situación política, económica y social de la Argentina y llamó a dejar de lado los discursos de confrontación para fortalecer el diálogo. Lo hizo durante la conferencia de prensa que brindó en el avión que lo trasladaba de regreso a Roma, luego de finalizar su gira por América Latina.

En ese contexto, el Pontífice hizo referencia al clima de polarización política que atraviesa el país y cuestionó la violencia en los discursos públicos. “Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”, manifestó ante periodistas de distintos medios internacionales.

Uno de los ejes de la conferencia fue su vínculo con el presidente Javier Milei y los encuentros que mantuvieron en el Vaticano. León XIV recordó que, antes de asumir como Papa, Robert Prevost conocía la relación que Francisco había construido con el mandatario argentino, pese a las diferencias ideológicas entre ambos.

“Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando vino al Vaticano, lo mismo que con Francisco. Ellos, políticamente, representaban líneas muy distintas y sin embargo se llevaban aparentemente muy bien”, recordó.

Al referirse a sus propias conversaciones con el jefe de Estado, explicó que abordaron cuestiones vinculadas con el respeto a la dignidad humana, la atención a los sectores más vulnerables y las dificultades económicas que enfrenta la Argentina.

En ese sentido, León XIV insistió en que su mensaje no busca alinearse con ningún espacio político ni ubicarse dentro de las categorías tradicionales de derecha o izquierda.

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, que critica, no critica, yo hablo de la Magnífica Humanidad”, sostuvo.

La referencia corresponde a Magnífica Humanidad, su primera encíclica, centrada en la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad global del siglo XXI. Sobre este tema también existen diferencias de postura con Milei, ya que el Pontífice considera necesaria una regulación estatal de la inteligencia artificial, mientras que el Presidente mantiene una posición contraria a esa intervención.

Durante el intercambio, el Papa también valoró la predisposición que encontró en el mandatario argentino para escuchar sus planteos y señaló la importancia de construir consensos en torno a cuestiones fundamentales, como el valor de la vida en todas sus etapas.

Sus declaraciones se produjeron en el tramo final de su gira por América Latina y dejaron un mensaje dirigido a la dirigencia y a la sociedad argentina, con un llamado a superar las divisiones y evitar que las diferencias políticas se transformen en enfrentamientos y discursos de odio.