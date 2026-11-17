La investigación se inició luego de un posteo de la víctima en redes sociales. Ahora la policía trata de establecer si hubo otras víctimas.

martes 17 de noviembre de 2026 | 7:58hs.

La policía detuvo en las últimas horas en el barrio Miguel Lanús, a un hombre de identificado como Diego B. de 36 años, acusado de acostar, perseguir y exhibir sus partes íntimas a una joven de 21 años.

La Policía de Misiones ya venía desarrollando tareas encubiertas en el sector a partir de una publicación en una red social que advertía sobre esta situación. En ese contexto, efectivos de la Comisaría Décima y de la División de Acción Motorizada Fátima intervinieron cuando la víctima reconoció al sospechoso mientras caminaba junto a su pareja, quien evitó que escapara hasta la llegada de los uniformados.

Según relató la denunciante, los episodios comenzaron el pasado 12 de noviembre, alrededor de las 7:15, cuando salió de su domicilio y el hombre empezó a seguirla por la vía pública, exhibiendo sus partes íntimas y masturbándose frente a ella.

Además, manifestó que durante los días posteriores volvió a verlo merodeando su vivienda, situación que le generó temor y la llevó a permanecer dentro del inmueble hasta que se retirara.

Tras la intervención, los policías concretaron la detención del implicado y lo trasladaron a sede policial. Por su parte, la joven formalizó la denuncia y señaló que existen registros de cámaras de seguridad que podrían aportar elementos a la investigación.

En tanto, los investigadores continúan con las averiguaciones para determinar si el detenido estaría vinculado con otros episodios similares y establecer la posible existencia de más víctimas.