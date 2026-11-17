El siniestro vial ocurrió este lunes por la noche en la intersección de las avenidas San Martín y Centenario. Las motociclistas, de 29 y 17 años, fueron trasladadas al Hospital Dr. René Favaloro.

martes 17 de noviembre de 2026 | 8:29hs.

Dos mujeres resultaron heridas este lunes por la noche tras protagonizar un siniestro vial entre un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta Zanella ZB de 110 cc en la ciudad de Posadas. El hecho ocurrió cerca de las 20.30, en la intersección de las avenidas San Martín y Centenario.

Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en ese sector. El automóvil era conducido por un hombre de 46 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 42, mientras que en la motocicleta circulaban dos mujeres de 29 y 17 años, esta última pasajera de Uber.

Como consecuencia del impacto, las ocupantes del rodado menor fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas en ambulancias al Hospital Dr. René Favaloro. Según se informó, la conductora de la motocicleta manifestó no recordar lo sucedido, mientras que la adolescente refirió dolores en las piernas.

En tanto, el conductor del automóvil y su acompañante no requirieron traslado a un centro asistencial.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y trabajó personal de la Policía Científica, que llevó adelante las pericias para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.