Bajo el lema “Celebremos juntos este jubileo de gracia”, la comunidad preparó un programa de actividades para este sábado y domingo

martes 17 de noviembre de 2026 | 8:44hs.

El Santuario de Schoenstatt de Oberá, conocido como “Garantía del espíritu del 20 de enero”, celebrará este fin de semana sus 70 años de bendición y alianza con un jubileo de gracia que reunirá a peregrinos de toda la zona. Bajo el lema “Celebremos juntos este jubileo de gracia”, la comunidad preparó un programa de dos días, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, con misas, talleres, conferencias, adoración, representaciones artísticas y momentos de encuentro.

Este ábado 21 de noviembre la jornada comenzará a las 8 con la recepción de peregrinos, seguida a las 8:30 hs por el Rosario frente al Santuario. A las 10 se realizará el taller “El Santuario y su misión”, a cargo del Padre Vitor Posetti. Al mediodía, a las 12, se compartirá el almuerzo a la canasta.

Por la tarde, a las 15, habrá adoración eucarística en el Santuario y a las 16, conferencia del Padre Guillermo Carmona. A las 19:30 se presentará el audiovisual por los 100 años de las Hermanas de María de Schoenstatt. El momento central del sábado será a las 20:00 con la Santa Misa, presidida por el Obispo Damián Bitar. Durante la celebración se realizará la colocación del cuadro “Ave María”.

La jornada cerrará a las 21:00 con la representación artística “La historia del Santuario” y la serenata a la Virgen y al Santuario.

El domingo comenzará a las 8:30 con la bendición de la Cruz de la Unidad, en la Ermita del km 8, y caravana en automóvil. A las 9:00 se celebrará la Santa Misa, presidida por el Padre Vitor Posetti. A las 10:00 se realizará la conferencia del Padre Vitor Posetti, de Brasil.El festejo concluirá a las 12:00 con el almuerzo festivo en el Salón San Basilio, ubicado en calle España Nº 1141.Para adquirir la tarjeta del almuerzo, los interesados pueden comunicarse con Ester al 3755-653455 o con Fiorella al 3755-548779.Durante ambas jornadas habrá servicio de cantina. La comunidad invita a todos los fieles y peregrinos a participar de esta celebración histórica para el Santuario de Schoenstatt de Oberá, Misiones.