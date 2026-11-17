Dos motociclistas resultaron heridos tras chocar contra una bicicleta en Garupá

El siniestro vial ocurrió este lunes por la noche sobre la ruta del bypass, a la altura del barrio Santa Helena. Los dos ocupantes de una moto Guerrero de 200 cc fueron asistidos por personal de emergencias, mientras que el ciclista resultó ileso.

martes 17 de noviembre de 2026 | 8:51hs.

Dos hombres resultaron lesionados este lunes por la noche tras un choque entre una motocicleta y una bicicleta en la ciudad de Garupá. El siniestro ocurrió alrededor de las 20, sobre la ruta del bypass, a la altura del barrio Santa Helena. Por causas que se encuentran bajo investigación, una motocicleta Guerrero de 200 cc, tipo cross, conducida por José Elisardo G., de 44 años, quien viajaba acompañado por Yonatan Esgardo R. D., de 32, colisionó con una bicicleta rodado 29 al mando de Eduardo Martín M., de 46 años. Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal de emergencias, que les brindó atención médica. En tanto, el ciclista no presentó heridas. En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Quinta, dependiente de la Unidad Regional X, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias y la mecánica del siniestro vial.

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