Todo listo para una nueva presentación de OTC en casa: horario y dónde ver el partido ante Atenas

El Celeste se medirá esta noche, desde las 21, a su par cordobés en una nueva jornada de la Liga Nacional de básquet. Antes, a partir de las 17, jugarán los pibes de la Liga Desarrollo. La actividad completa se vivirá a pleno en el estadio Luis Derna.

martes 17 de noviembre de 2026 | 10:10hs.

El Celeste llega a este cruce después de dar un golpe sobre la mesa en Comodoro Rivadavia y ante el último campeón.

Oberá Tenis Club (OTC) enfrentará al Griego cordobés en el estadio Dr. Luis Augusto Derna por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet (LNB). El partido se podrá seguir a través de Basket Pass -Basket.TV-. Será la octava presentación del equipo dirigido por Fabio Demti que llega en alza después de sumar tres victorias en fila siendo una de las mejores rachas de la actual LNB. En casa el récord es de 1-1 y otro dato a tener en cuenta es que Atenas viene de perder frente a La Unión de Formosa por 76 a 69 sumando 1-2 en la ruta. Como datos de color, el extranjero William Vorhees está a 20 triples de los 100 en la Liga Nacional y los antecedentes recientes de enfrentamientos entre ambos equipos favorecen a OTC por 6-4 de local -son 4 festejos y una caída ante Atenas-. El plantel de Demti se encuentra disponible en su totalidad y viene mentalizado en afianzar el momento, teniendo en cuenta que jugará dos partidos seguidos de local. Actualmente, el Celeste tiene un récord de tres victorias y cuatro caídas en la tabla general, mientras que Atenas llega de caer en Formosa ante La Unión por 76-69, lo que los dejó con un récord de cinco victorias y tres caídas en sus ocho presentaciones. Los Pibes también juegan Por la Liga Desarrollo de básquet, OTC y Atenas se enfrentarán desde las 17 en el mismo escenario. El equipo conducido por Gastón Juliani ganó en dos de sus siete presentaciones, por lo que buscarán airosamente hacerse fuertes de local. En tanto que el Griego, tiene cuatro triunfos y la misma cantidad de derrotas. Como siempre, este juego, tiene entrada gratuita.

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