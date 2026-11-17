El club General Lamadrid reclama la restitución de una parte de las tierras que cedió al Servicio Penitenciario en 1963 y que actualmente funcionan como talleres de la prisión. Con el traslado de los internos y la futura demolición del complejo, la institución busca ampliar sus instalaciones y fortalecer su rol social en el barrio.

martes 17 de noviembre de 2026 | 9:19hs.

El cierre de la cárcel de Devoto abrió una nueva oportunidad para el club General Lamadrid, que busca recuperar parte de los terrenos que perdió hace más de seis décadas y que actualmente forman parte del predio penitenciario. La institución, ubicada frente al complejo carcelario desde su fundación, pretende que esas tierras vuelvan a manos del club para ampliar sus instalaciones y acompañar el crecimiento de sus actividades deportivas y sociales.

La iniciativa surgió ante la confirmación del traslado de los internos a la nueva unidad penitenciaria de Marcos Paz y la próxima demolición del establecimiento, que funcionó durante 99 años. El proyecto anunciado por el Gobierno porteño contempla destinar dos tercios del predio a espacios verdes y uso público, mientras que el resto podría utilizarse para construir viviendas, sujeto a la aprobación de la Legislatura.

En ese contexto, General Lamadrid reclama la restitución de un sector ubicado detrás de su cancha y que actualmente alberga talleres de la cárcel.

Una historia de más de 70 años

El club nació en 1950, a partir de la iniciativa de un grupo de jóvenes y vecinos de Villa Devoto que buscaban contar con un espacio para jugar al fútbol y compartir actividades comunitarias. El terreno donde comenzó a funcionar había sido utilizado como basural, pese a que pertenecía al Servicio Penitenciario desde la instalación de la cárcel, en 1927.

Después de conseguir un permiso provisorio para utilizar esas tierras, los vecinos construyeron una cancha y comenzaron a levantar la institución. Sin embargo, en 1963 recibieron una intimación para abandonar el predio.

Ante esa situación, la comisión directiva de aquel momento presentó un recurso de amparo y realizó una campaña para visibilizar el conflicto. Finalmente, se evitó el desalojo total, aunque el Servicio Penitenciario se quedó con el sector que daba a la calle Bermúdez, donde tenía previsto instalar caballerizas.

El presidente de la institución, Flavio Fernández, recordó que en ese espacio funcionaban galpones, una pequeña cancha de fútbol, la entrada principal y el bufet del club.

La ampliación y el rol social del club

Con la posibilidad de recuperar esos terrenos, la dirigencia busca ampliar la infraestructura deportiva y generar nuevos espacios para los vecinos. Actualmente, General Lamadrid cuenta con alrededor de 1.200 socios y tres gimnasios, además de distintas actividades para niños y jóvenes.

“Sin esa pared que nos divide vamos a generar más espacio para que nuestro club crezca. Porque en los últimos dos, tres años venimos creciendo. Con plata de nuestros socios, con plata genuina, se hizo un gimnasio nuevo”, explicó Fernández.

El dirigente también destacó el trabajo social de la institución, que mantiene un sistema de becas para chicos y chicas que no pueden afrontar el pago de la cuota mensual, pero participan igualmente de las actividades.

En ese sentido, remarcó que el club recibe familias de distintos puntos del conurbano bonaerense y que busca mantener una cuota accesible para facilitar la participación.

Un reclamo que todavía no tiene presentación formal

Aunque la dirigencia mantuvo conversaciones con distintos sectores políticos, todavía no realizó una presentación formal para solicitar la restitución de las tierras. El futuro del predio dependerá, en parte, del convenio marco que deberán acordar el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Desde la AABE señalaron que el reclamo no se encuentra en la agenda del organismo porque todavía no recibieron una presentación formal por esos terrenos. En tanto, desde el Ministerio de Seguridad indicaron que, tras el vaciamiento de la cárcel, se concretó el traspaso de los derechos sobre el predio a la Agencia y a la Ciudad.

Por su parte, Fernández manifestó que esperan conocer cómo quedará establecido el destino de los terrenos y si el reclamo de la institución será contemplado en el nuevo acuerdo.

La intención es que el club pueda recuperar un espacio que considera parte de su historia y utilizarlo para ampliar su propuesta comunitaria, especialmente ante la llegada de nuevos vecinos que podrían instalarse en las futuras viviendas.

Una historia de integración con los vecinos de la cárcel

La relación entre General Lamadrid y la cárcel de Devoto también dejó historias vinculadas con la integración social. Una de las más recordadas es la de Mario Oriente, conocido como el Loco Oriente, quien durante su detención seguía los partidos del club desde su celda, que tenía vista hacia la cancha.

Hincha de Boca cuando ingresó al penal, terminó convirtiéndose en fanático de Lamadrid. Tras recuperar la libertad, se instaló en el barrio, se hizo socio, trabajó como bufetero y llegó a integrar la comisión directiva. Además, escribió el himno de la institución.

“Es una hermosa historia para contar porque resume todo lo que buscamos como club y como parte de la comunidad del barrio”, recordó Fernández.

Oriente murió en 1980, a los 55 años, y su historia permanece como uno de los ejemplos del vínculo que la institución construyó con la comunidad penitenciaria.

Ahora, con el cierre definitivo de la cárcel y la transformación del predio, General Lamadrid busca recuperar parte de aquellas tierras para continuar creciendo y recibir a los nuevos habitantes del barrio.