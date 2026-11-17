Las chicas de Mitre alcanzaron la final de la Liga Provincial de básquet

Derrotaron 58-45 a Tokio y, además de quedarse con el clásico posadeño el lunes por la noche, lograron el boleto a la definición del torneo. Su rival en la definición será nada menos que Oberá Tenis Club.

martes 17 de noviembre de 2026 | 9:39hs.

Bartolomé Mitre le ganó a Tokio por 58-45 y selló la serie semifinal 2-0 para meterse en la final de la Liga Provincial Femenina de básquet. Las Auriazules tuvieron una sólida actuación y tuvieron en Lucía González a la más destacada de la noche con 18 puntos-. Mitre mostró desde el inicio un buen nivel de juego, manejó los tiempos y se mantuvo al frente en el marcador durante todo el encuentro. Tras los parciales 16-10 y 15-8 se fueron al descanso largo liderando 31-18. El buen funcionamiento colectivo se mantuvo en la segunda mitad. Así, el elenco conducido por Almeida movió la bola y frenó a Tokio cada vez que se propuso a reaccionar. El tercero fue 14-11 mientras que el último terminó con un parcial 13-16 en favor de las niponas que mejoraron su juego pero que no les alcanzó. Fue victoria de Mitre 58-45 para meterse en la definición de esta parte del año donde se medirá con OTC, que consiguió la clasificación tras eliminar a Luz y Fuerza.

Compartí esta nota: