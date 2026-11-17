El atraso del dólar frente a la inflación, la pérdida de competitividad comercial y las trabas burocráticas también estuvieron entre los temas analizados en la reunión que referentes del sector privado de la capital mantuvieron con el Gobierno provincial. Allí se repasaron las herramientas de financiamiento y el Ejecutivo propuso avanzar en la capacitación para importar y exportar.

martes 17 de noviembre de 2026 | 9:21hs.

Los costos laborales, la competencia de distribuidores de otras provincias, las dificultades para acceder al crédito y la incorporación de actividades a la formalidad fueron algunos de los principales problemas que empresarios de Posadas plantearon al gobierno de Misiones durante un nuevo encuentro con funcionarios provinciales. La reunión que se realizó este lunes 16 de noviembre también estuvo atravesada por el impacto del atraso cambiario en la economía de frontera y las dificultades que enfrentan los comercios y productores locales para competir con Brasil y Paraguay.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, confirmó que se trató del segundo encuentro de una serie de reuniones periódicas impulsadas para fortalecer el diálogo entre el Estado y el sector privado. Participaron también el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos "Kako" Sartori, y el ministro de Turismo, José María Arrúa, junto a representantes de distintos rubros productivos y comerciales.

Uno de los ejes centrales fue la pérdida de competitividad de la provincia frente a los países vecinos. En la mesa se analizó cómo el atraso en el valor del dólar respecto de la inflación general de los precios afecta a los comercios y productores provinciales, que deben competir diariamente con la oferta de Brasil y Paraguay.

En ese contexto, evaluaron la posibilidad de una eventual corrección del tipo de cambio que permita modificar las condiciones de competitividad de la provincia, en un escenario nacional marcado por las dificultades económicas y las diferencias de precios con los mercados fronterizos.

Otro de los planteos estuvo relacionado con la necesidad de reducir regulaciones y obstáculos administrativos que dificultan las inversiones y la generación de empleo. Además, coincidieron en la importancia de que las empresas locales incorporen herramientas y conocimientos para importar, exportar e insertarse en mercados globales, con el objetivo de ampliar su competitividad y ofrecer productos que actualmente no están disponibles en Misiones.

Durante la reunión, los funcionarios también repasaron las alternativas de financiamiento que la provincia gestiona junto con distintas entidades bancarias y organismos. Entre ellas se reiteraron los créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), las líneas de corto y largo plazo de los bancos Nación y Macro para financiar actividades productivas y el descuento de cheques a tasa cero con el Banco Galicia para el sector yerbatero.

A esas opciones se suman las alternativas de financiamiento mediante sociedades de bolsa, con tasas más convenientes, y Andescrowd, una plataforma que permite cancelar facturas sin necesidad de emitir cheques y con plazos de hasta 180 días.

Entre los participantes también surgió la preocupación por la incorporación de actividades a la formalidad y la participación de las mujeres en espacios de decisión empresarial, además de las dificultades particulares que atraviesa cada sector.

Del encuentro participaron Karina Garicoche, de J CH Amoblamientos; Gustavo Alvarenga, del Hotel Julio César; Martín Oria, del sector gastronómico; Pablo Segovia, de Supermercado Multiexpres; Mario Ortigoza, de Ortigoza Equipamientos; Rosana Spasiuk, presidenta de la Cámara Empresarial de Mujeres de Misiones (Camem); María Bower, corredora inmobiliaria y expresidenta de esa entidad; Juan Pablo Luzuriaga, presidente del Colegio Profesional de Veterinarios y titular de Veterinaria Itatí; Cristian Oviedo, del sector óptico; y Hugo Pérez, expresidente de la Coordinadora Mercantil de Posadas.