Además, la víctima denunció de su expareja de 36 años se llevó por la fuerza su automóvil.

martes 17 de noviembre de 2026 | 10:46hs.

Un hombre de 36 años fue detenido en Posadas, acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su expareja, a quien además sacó por la fuerza del automóvil para luego llevárselo.

Según consta la denuncia, el hecho ocurrió este lunes alrededor de las 14 horas, cuando el acusado se presentó en el domicilio de su expareja, de 34 años, mientras ella se encontraba en su automóvil para trasladar a sus hijos a la escuela. En esas circunstancias, el hombre la agredió físicamente, la amenazó de muerte y la arrastró fuera del vehículo para luego subir y escapar del lugar.

Una amiga de la víctima, que se encontraba en el lugar, logró retirar a los menores del automóvil. Posteriormente, la mujer amplió una denuncia que había radicado el pasado 11, donde manifestó que las situaciones de violencia verbal, psicológica y hostigamiento por parte de su expareja continuaban.

Tras el hecho, alrededor de las 15:40, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Oeste localizaron y detuvieron a Juan Ramón R. (36) sobre la calle Tito Cucharoni, casi avenida Almirante Brown. En el procedimiento también secuestraron el Chevrolet Agile en el que había escapado.

El detenido fue alojado en la Comisaría Séptima de la Unidad Regional I, mientras que el vehículo quedó depositado en esa dependencia a disposición de la Justicia.