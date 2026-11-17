El emprendimiento estará ubicado sobre la ruta 105, a la altura de la antena de Canal 12, y abastecerá a Misiones y al norte de Corrientes. El intendente Luis Ripoll destacó el impacto económico que podría generar la llegada de la empresa y anticipó que buscarán priorizar la contratación de trabajadores de la localidad.

martes 17 de noviembre de 2026 | 11:00hs.

Garupá avanza en su consolidación como un polo logístico estratégico para Misiones con la próxima puesta en funcionamiento de un centro de distribución de paquetería de Mercado Libre. El emprendimiento, que se encuentra prácticamente terminado, tendrá como área de cobertura a toda la provincia y al norte de Corrientes, y representa una nueva apuesta de inversión privada en el municipio.

El intendente de Garupá, Luis Ripoll, brindó detalles sobre la llegada de la empresa y explicó que las gestiones comenzaron a partir de las medidas anunciadas por el gobernador Hugo Passalacqua el pasado 1 de mayo, cuando comunicó la eliminación de los tributos que la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) cobraba en los accesos a la provincia.

Según explicó, esa decisión permitió generar nuevas conversaciones con empresas interesadas en radicarse en Misiones y reducir los costos que anteriormente desalentaban algunas inversiones.

En ese contexto, Ripoll destacó las condiciones estratégicas de Garupá para el desarrollo de actividades logísticas, principalmente por su conexión con las rutas nacionales 12 y 14 y la ruta provincial 105.

"La accesibilidad que tiene, la facilidad de poder ingresar a la ruta 105, a la ruta nacional 12 y a la ruta 14 van a permitir que por ambos lados, por la zona del Paraná o la zona del Uruguay, se pueda llegar con mayor premura", señaló el jefe comunal.

El centro de distribución estará ubicado sobre la ruta 105, a la altura de la antena de Canal 12, frente al barrio Santa Cruz. De acuerdo con lo indicado por el intendente, la construcción está prácticamente finalizada y actualmente se realizan algunos trabajos de terminación en los accesos.

Expectativa por la generación de empleo

Uno de los principales aspectos que destacó Ripoll es la posibilidad de que la instalación de Mercado Libre genere nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Si bien todavía no hay una cifra oficial sobre la cantidad de empleados que incorporará la compañía, el intendente adelantó que tiene prevista una reunión con sus representantes para conocer mayores precisiones.

"No tengo la certeza justa de decir un número, decir van a tomar tantos empleados. Van a seguramente que va a ser un número bastante importante", manifestó.

Además, sostuvo que el municipio buscará que la mano de obra sea principalmente de Garupá, para que los vecinos tengan la posibilidad de acceder a las oportunidades laborales que se generen con la apertura del centro.

"Nosotros apostamos también a que la mano de obra sea de Garupá", remarcó.

En ese sentido, explicó que todavía resta conocer cómo será el mecanismo de selección de personal y si la empresa habilitará canales de inscripción mediante correos electrónicos o códigos QR para recibir postulaciones.

El impacto económico más allá de la empresa

Ripoll también hizo hincapié en el movimiento económico que puede generar la llegada de una compañía de estas características en otros sectores de la localidad. Según indicó, la actividad logística requiere servicios complementarios y puede beneficiar a comercios, talleres, proveedores de repuestos, estaciones de servicio y empresas de transporte, entre otros rubros.

El intendente mencionó que, al trabajar con transportistas y prestadores tercerizados, la empresa también demandará vehículos en condiciones y servicios de mantenimiento, lo que podría abrir nuevas oportunidades para emprendedores y comerciantes locales.

"Creo que va a generar ese derrame para todo, no solo eso, sino que esa gente que también va a comenzar a tener que almorzar en la zona o hacer algunas compras de pasada", expresó.

En cuanto a las condiciones que hicieron posible la inversión, Ripoll aclaró que se trata de una iniciativa privada, en la que la empresa adquirió los terrenos y el municipio acompañó mediante herramientas de alivio tributario y facilidades para concretar su radicación.

"Ellos hacen una inversión privada, ellos adquieren los lotes. Lo único que nosotros hacemos es darle algún alivio tributario", explicó.

Garupá busca consolidarse como polo de inversiones

El jefe comunal consideró que la instalación de Mercado Libre puede convertirse en un antecedente para atraer a otras empresas que buscan espacios para desarrollar sus actividades fuera de Posadas, donde las posibilidades de expansión para emprendimientos de gran escala son más limitadas.

En esa línea, adelantó que existen conversaciones con otras firmas interesadas en radicarse en Garupá y que algunas iniciativas podrían concretarse próximamente. También mencionó la construcción de una nueva estación de servicio y la evaluación de otro proyecto de similares características sobre la ruta 105.

"Siempre apostó a que Garupá sea un lugar de concentración de empresas debido a que la capital ya no puede albergar este tipo de construcciones", sostuvo.

Finalmente, Ripoll planteó que el crecimiento de la ciudad requiere una planificación a largo plazo, con infraestructura y servicios acordes a las nuevas inversiones. "A veces se planifica a cinco años. Acá hay que planificar a diez años, a quince años", afirmó.