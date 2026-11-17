Si el Xeneize se queda con los cuatro títulos que puede ganar en lo que resta de 2026, dará cinco vueltas olímpicas en 43 días, un hito sin precedentes en el fútbol argentino.

martes 17 de noviembre de 2026 | 10:56hs.

Tras proclamarse campeón anual de la Liga Profesional y clasificarse a las finales de las Copas Sudamericana y Argentina, Boca va por unos históricos 43 días en los que puede sumar hasta cinco títulos, a sabiendas de que también tiene el Torneo Clausura y un hipotético Trofeo de Campeones por delante.

En caso de quedarse con todo el oro, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena conseguirán un hito sin precedentes en la historia del fútbol argentino, destruyendo la marca actual, que tiene más de cien años de antigüedad, acorde a lo que investigó el sitio El Gráfico y publicó TyC Sports.

Nunca antes un equipo logró dar tantas vueltas olímpicas en tan poco tiempo, el que más cerca estuvo fue Racing, que entre 1917 y 1918 levantó dos Campeonatos de Primera División, la Copa de Honor Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Copa Carlos Ibarguren y la Copa Ricardo Aldao. En total, necesitó 283 días.

Por otro lado, el mejor registro del Xeneize también data del amateurismo, con cinco títulos obtenidos entre enero y diciembre de 1920, a lo largo de 350 días. En ese entonces se hizo de dos Campeonatos de Primera División, Copa Competencia Jockey Club, la Copa Carlos Ibarguren y la Tie Cup Competition. En el profesionalismo, el récord es azul y oro, con los 379 días que pasaron entre la Recopa Sudamericana 2005 y la de 2006, bajo la dirección técnica de Alfio Basile.

Para alcanzar esta marca inédita, el Xeneize tiene por delante la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro del próximo sábado, la definición de la Copa Argentina con Platense del 2 de diciembre, los playoffs del Torneo Clausura, que culminarán el 12 del mismo mes, en un día del Hincha de Boca que podría tener festejo por partida doble. Además, en caso de hacerse de este campeonato, accederá al Trofeo de Campeones una semana más tarde.

Cuál fue el menor tiempo que tardaron los equipos argentinos en ganar cinco títulos

Racing: 283 días entre 1917 y 1918

Boca: 350 días en 1920

Alumni: 374 días entre 1906 y 1907

River: 405 días entre 1941 y 1942

Independiente: 469 días entre 1938 y 1940

Vélez: 483 días entre 1995 y 1997

Estudiantes: 783 días entre 2023 y 2025

San Isidro: 1470 días entre 1909 y 1913

Huracán: 1715 días entre 1922 y 1926

San Lorenzo: 1827 días entre 1923 y 1928

Lomas Athletic: 1876 días entre 1893 y 1898

Arsenal: 2142 días entre 2007 y 2013

Rosario Central: 2604 días entre 1913 y 1920

Belgrano Athletic: 2962 días entre 1899 y 1907

Lanús: 3352 días entre 2007 y 2016

Newell's: 9160 días entre 1988 y 2013

Argentinos Juniors: 9275 días entre 1984 y 2010

*El resto de clubes cuentan con menos de cinco trofeos en su vitrina.