La primera audiencia comenzó esta mañana con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Daniel Alberto Nacimiento está acusado de abuso sexual y homicidio agravado, delitos que prevén prisión perpetua.

martes 17 de noviembre de 2026 | 9:50hs.

Nacimiento, en el banquillo. //Fotos: Cristian Valdez.

El juicio oral por el crimen de Milagros Ayelén Prestes, la niña de 10 años abusada sexualmente y asesinada en enero de 2024 en Colonia Aurora, comenzó esta mañana en el Tribunal Penal 1 de Oberá. La primera audiencia estuvo marcada por la lectura del requerimiento de elevación a juicio que había sido formulada por del fiscal de Instrucción, un tramo extenso que expuso los hechos y las pruebas reunidas durante la investigación.

En el banquillo está Daniel Alberto Nacimiento, de 64 años, quien llegó al debate privado de la libertad. Está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y de homicidio agravado para ocultar otro delito, para asegurar la impunidad y por ser perpetrado contra una mujer mediando violencia de género. De ser condenado por esas figuras, podría recibir prisión perpetua. El juicio es a puertas cerradas.

El acusado llegó bajo fuerte custodia del Grupo de Intervención Especial Penitenciaria (GIEP) del Servicio Penitenciario Provincial. Una copiosa lluvia marcó su arribo, vestido con camisa blanca, saco y corbata. En sus manos un cuaderno, anotaciones y una pequeña cartera de mano. Ni bien alcanzó la puerta de ingreso a la sala de debates fue abordado por una mujer, familiar de la niña víctima: "Viejo hijo de puta, ojalá te pudras en la cárcel". Desde el primer momento se mostró molesto, incómodo, sobre todo con las fotos. Pidió no ser expuesto.

El Tribunal Penal Uno está integrado por los jueces David Milicich, como presidente; Horacio Paniagua y el magistrado subrogante Jorge Villalba. La fiscalía está a cargo de Juan Pablo Fernández Rissi, mientras que la defensa de Nacimiento es ejercida por la defensora oficial Carolina Valenzuela junto al letrado Ricardo De Oro.

En principio, el debate se desarrollará en dos jornadas, martes y miércoles, aunque no se descarta que recién viernes se conozca el veredicto. Está prevista la declaración de 29 testigos, entre ellos investigadores, peritos forenses y familiares de la niña.

El crimen de Milagros

Milagros desapareció el jueves 11 de enero de 2024, después de salir de su casa, en el paraje Kilómetro 20, para ir a un mercado. A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo en una plantación de maíz situada a unos 400 metros de la vivienda familiar.

La autopsia determinó que la niña había sido abusada sexualmente y que murió por estrangulamiento. La investigación condujo a Nacimiento a partir de las evidencias y los testimonios incorporados a la causa. El acusado había llegado a la zona algunos meses antes y la pesquisa descubrió que tenía un antecedente por abuso sexual, por el que cumplió una condena en Buenos Aires.