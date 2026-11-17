El operativo busca actualizar el diagnóstico de salud de las comunidades originarias de San Pedro, Pozo Azul y Fracrán, identificar a los grupos que requieren atención prioritaria y planificar nuevas intervenciones. El 1 de diciembre habrá una reunión para definir estrategias de abordaje.

martes 17 de noviembre de 2026 | 12:34hs.

La Zona Noreste de Salud Pública de Misiones lleva adelante un relevamiento sanitario en 36 comunidades mbya guaraní con el objetivo de conocer las principales necesidades de las familias, identificar situaciones que requieren atención prioritaria y planificar nuevas intervenciones en el territorio.

La iniciativa comprende a comunidades originarias distribuidas en los municipios que integran esta área sanitaria, donde las condiciones de vida y las dificultades de acceso a determinados servicios requieren un abordaje articulado entre el sistema de salud, los gobiernos locales y los propios referentes comunitarios.

El trabajo está coordinado por el responsable de Zona Noreste de Salud, el doctor Cristian Cristaldo, quien durante los últimos días mantuvo reuniones con autoridades municipales y referentes locales de San Pedro, Pozo Azul y Fracrán. Los encuentros forman parte de una primera etapa de recopilación y actualización de información para elaborar un diagnóstico de la situación sanitaria de cada comunidad.

"El propósito es establecer una línea de base poblacional que permita conocer con mayor precisión las necesidades de atención médica y orientar los recursos disponibles hacia los sectores que requieren un seguimiento prioritario", explicó Cristaldo.

En ese sentido, el relevamiento presta especial atención a la población pediátrica, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y quienes presentan enfermedades crónicas. La intención es identificar a quienes necesitan controles periódicos, acompañamiento profesional o intervenciones específicas para garantizar una atención adecuada.

"Se trata de identificar las situaciones que demandan controles periódicos, acompañamiento profesional o intervenciones específicas para garantizar una atención adecuada", señaló el responsable sanitario.

Agua potable, saneamiento y prevención

Otro de los ejes centrales del diagnóstico está relacionado con el acceso al agua potable y las condiciones de saneamiento ambiental, considerados aspectos fundamentales para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las familias.

A estas acciones se suman estrategias de promoción de la salud, con especial énfasis en la importancia de completar los esquemas de vacunación, fortalecer los hábitos de higiene y avanzar en la educación sanitaria.

Cristaldo remarcó que uno de los principales desafíos es consolidar un trabajo conjunto entre las distintas instituciones y las comunidades.

"Una articulación efectiva entre los municipios, el sistema de Salud Pública y las propias comunidades es fundamental. La intención es que las medidas que se implementen respondan a necesidades concretas y permitan optimizar los recursos humanos y materiales disponibles", expresó.

En esta primera instancia, las tareas se concentran en escuchar a los referentes, conocer las particularidades de cada territorio y reunir información que permita planificar futuras intervenciones. La participación de las comunidades resulta clave para reconocer las dificultades cotidianas y establecer prioridades de manera conjunta.

El 1 de diciembre definirán las acciones prioritarias

Una vez concluida esta primera etapa, está prevista para el próximo 1 de diciembre una reunión de trabajo de la Zona Noreste de Salud, dedicada específicamente a analizar la situación de las comunidades mbya guaraní.

Durante el encuentro se evaluará la información recopilada y se avanzará en la definición de estrategias de atención, prevención y acompañamiento, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada comunidad.

El objetivo es que el diagnóstico permita orientar las intervenciones sanitarias y fortalecer la presencia del sistema de Salud Pública en los territorios originarios.