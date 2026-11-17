Tras el trasplante y un largo período de internación en el Hospital Gutiérrez, el pequeño recibió el alta el pasado jueves después y ahora disfruta de cuidados, paseos y reencuentros. Mañana pasará por nuevos estudios y esperan pronto el de médula para conocer el estado de la enfermedad

martes 17 de noviembre de 2026 | 11:56hs.

Natalia y Santino en el departamento de Buenos Aires después de un largo tiempo en el hospital.

Después de recibir el alta médica el jueves pasado, Santino Rzesniowiecki (8) continúa en Buenos Aires, donde permanece junto a su familia mientras avanza con el seguimiento de su estado de salud en el Hospital Gutiérrez. Mañana tendrá su primera consulta con el hematólogo desde que dejó la internación, un control que permitirá evaluar cómo evoluciona y definir la continuidad de los tratamientos.

Su mamá, Natalia Rodríguez, contó que el niño se encuentra bien y que estos primeros días estuvieron dedicados al descanso y a disfrutar de algunas actividades fuera del hospital, aunque siempre con los cuidados necesarios. La expectativa está puesta ahora en los resultados de los estudios de laboratorio y en las indicaciones del equipo médico.

"Santi está bien, está acá, nosotros aún no fuimos al hospital. Mañana recién tenemos el primer control, estamos esperando para tener la primera consulta con su hematólogo, ver qué nos dicen -obviamente que esto es control y tener paciencia-, pero bueno, a ver cómo están sus laboratorios, si hay que modificar algo", explicó Natalia en diálogo con El Territorio.

Aunque el alta representa un paso importante en esta etapa de recuperación, todavía hay cuestiones de salud que requieren seguimiento y tratamiento. Una de ellas es la microangiopatía que Santino presentó después del trasplante de médula ósea, una complicación que mostró mejorías, pero que aún no logró resolverse por completo.

Es probable, explicó, que deba continuar con una medicación específica cuya frecuencia de aplicación depende de su respuesta. Según detalló su mamá, puede necesitarla cada cuatro u ocho semanas y se trata de un medicamento de muy alto costo, por lo que deben realizar las gestiones correspondientes con la obra social.

"Es una medicación de muy alto costo. Hay que gestionar con la obra social, pero de todas maneras no nos podemos quejar porque el tratamiento de Santi, no solamente este año sino desde hace muchos años -a veces con sus idas y vueltas- siempre responden, siempre Santi recibe su medicación a tiempo", señaló.

Mientras esperan la consulta de mañana, la familia intenta transitar estos días con tranquilidad y aprovechar los momentos en los que Santino puede salir, compartir y reencontrarse con personas queridas. La recuperación también implica descanso y cuidados, sin apresurar los tiempos ni perder de vista que todavía debe continuar con los controles médicos.

"Es ir tranqui, de a poquito. Pudo pasear un poco, reencontrarse con gente de acá que él quiere mucho, con amistades. Así que disfrutando de a poco y cuidándole mucho también", contó Natalia.

A la espera de nuevos estudios

Uno de los puntos que esperan definir en la consulta de mañana miércoles es cuándo volverán a realizarle un estudio de médula ósea, fundamental para conocer cómo viene respondiendo al tratamiento y cuál es su situación actual después del trasplante.

Natalia explicó que llevan prácticamente cinco días sin contar con nuevos resultados de laboratorio, un período en el que los valores pueden modificarse de un día para otro. "Vamos bien, vamos tranqui, esperando tener este primer control que es mañana y ahí ver las novedades, cuándo le vamos a repetir el estudio de su médula para ver dónde estamos, cómo viene la cosa, cómo viene respondiendo, que todo siga en orden", expresó.

Por ahora, Santino se siente bien y aprovecha estos días para descansar, comer y disfrutar de pequeñas actividades, en un proceso que requiere paciencia y atención permanente. Después de atravesar un largo camino de tratamientos por una leucemia linfoblástica aguda de células B y un nuevo trasplante de médula ósea, cada avance es importante, aunque la familia sabe que todavía queda camino por recorrer. "Pero él está bien, se siente muy bien, descansando, no es solamente pasear, comiendo, en todo vamos paso a pasito", resumió su mamá.