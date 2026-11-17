El secretario de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Luis Steffen, alertó sobre el deterioro de la actividad empresarial y el aumento de las posibilidades de despidos en las pymes de la provincia. Además, cuestionó las políticas económicas nacionales y provinciales y advirtió sobre el impacto de la competencia comercial de Paraguay y Brasil.

martes 17 de noviembre de 2026 | 12:00hs.

La situación de las empresas y el empleo en Misiones atraviesa un escenario cada vez más complejo. Así lo advirtió el secretario de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Luis Steffen, al referirse a un informe que ubica a la provincia entre las tres jurisdicciones del país que más empresas perdieron durante los últimos 12 meses, solamente por detrás de La Rioja y Tierra del Fuego.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, el dirigente empresarial sostuvo que los datos reflejan una problemática que el sector viene señalando desde hace tiempo y que responde tanto a factores nacionales como a particularidades de la economía misionera.

Steffen explicó que la condición fronteriza de Misiones representa una desventaja para los comercios locales, debido a la competencia de precios con Paraguay y Brasil. Según indicó, cuando los productos son más económicos en los países vecinos, los consumidores cruzan las fronteras para realizar sus compras, lo que reduce la actividad comercial dentro de la provincia.

"Misiones es una provincia totalmente atípica, por lo tanto nos va a pegar mucho más que a otras provincias. Los pasos fronterizos y tanto si los precios son más baratos en Paraguay o en Brasil, la gente cruza, así que eso nos afectó toda la vida y va a seguir afectando", manifestó.

En esa línea, consideró que existe una responsabilidad compartida por la situación que atraviesan las empresas. Cuestionó que las políticas económicas no contemplen las particularidades de Misiones.

Aumentan las posibilidades de despidos en las pymes

Uno de los datos que más preocupa a la CEM surge de los relevamientos que realiza periódicamente entre pequeñas y medianas empresas de Misiones. Steffen explicó que durante los últimos tres años consultaron a las firmas sobre sus perspectivas de contratación, despidos y continuidad de sus actividades.

Según detalló, durante buena parte de ese período las respuestas se mantuvieron relativamente estables, pero en los últimos meses comenzó a observarse un cambio de tendencia. En el relevamiento más reciente, que todavía se encontraba en etapa de elaboración, las posibilidades de despidos aumentaron un 10%.

"Las empresas hicieron todo lo posible para seguir sosteniendo el empleo durante lo que aguantaron, pero en un momento se sabía que esto tenía que suceder y que las empresas no pueden seguir sosteniendo", expresó.

En ese contexto, lanzó una fuerte advertencia sobre el deterioro de la rentabilidad empresarial y las dificultades para mantener las fuentes laborales.

"Hoy es más barato sacar un préstamo en el banco, indemnizar a la gente y despedir y achicar que seguir manteniendo. Cuando estos resultados empiezan a dar, algo está mal", afirmó.

El dirigente también defendió los relevamientos de la entidad, luego de las diferencias que mantuvieron con representantes del Gobierno provincial por los indicadores de la actividad económica. Sostuvo que las conclusiones no responden a apreciaciones personales, sino a las respuestas de las empresas consultadas.

La competencia fronteriza y las dificultades para el comercio local

Al analizar las causas de la pérdida de empresas, Steffen volvió sobre la incidencia de las compras en los países vecinos y cuestionó las diferencias tributarias que, a su entender, perjudican a los comerciantes misioneros.

Explicó que mientras los consumidores pueden adquirir productos en Paraguay y Brasil en condiciones de menor carga impositiva, los empresarios locales deben afrontar distintos tributos provinciales y nacionales.

Para el secretario de la CEM, esta situación reduce la competitividad de los negocios instalados en Misiones y profundiza las dificultades para sostener la actividad y los puestos de trabajo registrados.

Pronóstico complicado para los próximos meses

En cuanto a las perspectivas económicas, Steffen consideró que el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027 serán especialmente difíciles para el sector comercial y empresarial.

Recordó que, habitualmente, entre noviembre y marzo se registra una menor dinámica de inversiones y consumo en determinados rubros, debido a las vacaciones y al receso de distintas actividades. Por eso, consideró que abril podría convertirse en un momento clave para evaluar una eventual reactivación.

Sin embargo, manifestó preocupación porque no observa señales de un cambio en el rumbo económico nacional.

"Por lo que yo veo, el Gobierno central no piensa cambiar nada en el rumbo económico. Entonces, ahí está complejo", sostuvo.

Además, advirtió sobre las consecuencias sociales que puede profundizar la continuidad de este escenario, con más empresas cerradas y menos oportunidades de empleo formal.

"Quebrar a toda la industria que genera industria, comercio, todas las actividades que generan fuentes de trabajo en blanco, la verdad que es una locura, porque no sé de qué va a vivir la gente", señaló.

Cuestionamientos por el impacto de Mercado Libre en Garupá

Steffen también se refirió a la próxima instalación del centro de distribución de Mercado Libre en Garupá y puso en discusión el impacto real que tendrá el emprendimiento sobre el empleo y el comercio de la provincia.

Si bien reconoció que la llegada de una empresa de esa magnitud puede generar puestos laborales, cuestionó que el análisis se concentre únicamente en las nuevas contrataciones sin contemplar los posibles efectos sobre los comercios y empresas que ya operan en el mercado local.

En ese sentido, puso en duda las estimaciones de empleo que se mencionaron y señaló que una parte de las tareas de distribución estaría tercerizada.

"Así como generan empleo, generan desempleo", planteó.

El dirigente explicó que, si una empresa concentra la comercialización de determinados productos, puede desplazar a otros comercios que anteriormente abastecían esa misma demanda. Por eso, consideró necesario evaluar tanto los puestos de trabajo que se incorporarán como aquellos que podrían perderse en otros sectores.

"Si una provincia tiene una demanda de 100 productos y esta nueva empresa va a ubicar esos 100 productos, quiere decir que hay otras empresas que están perdiendo de ubicar esos 100 productos, por lo tanto va a generar desempleo", argumentó.

También cuestionó los beneficios tributarios que recibirá la compañía para instalarse en Garupá y los contrastó con las dificultades que atraviesan los comerciantes locales para sostener sus negocios.

"Están contando solamente lo que va a generar, mientras que nadie está contando cuántas empresas van a cerrar y cuántas fuentes de trabajo se van a perder", concluyó.

Para Steffen, el desafío pasa por revisar las condiciones económicas y tributarias que afectan a las empresas misioneras, con el objetivo de evitar nuevos cierres y preservar las fuentes de trabajo registradas en la provincia.