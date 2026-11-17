La pieza histórica estará en Misiones hasta fines de marzo de 2027

martes 17 de noviembre de 2026 | 10:35hs.

Fotos: Marcelo Rodríguez.

“La Conquistadora” pintada en la reducción de Itapúa en 1618 - lo que hoy es Posadas- por Habiyú, artista guaraní y discípulo de Luis Berger, se exhibe desde este martes en el Museo Aníbal Cambas, donde estará hasta fines de marzo de 2027.

La obra constituye un valioso testimonio del arte religioso de las antiguas misiones jesuíticas. Se trata de un óleo sobre tela de apenas 19,5 x 25,2 cm, considerado la obra firmada y fechada más antigua que se conserva del arte rioplatense, realizada por un artista guaraní y destinada a receptores guaraníes.

En el acto de presentación, encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua, estuvo presente Gabriela Melloni de Mallol, directora del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo en Luján, provincia de Buenos Aires, donde se resguarda la pieza histórica.

“Estoy feliz y orgullosa, y los felicito por tomar la gestión, de eso se trata: gestionar nuestro patrimonio y entender que nos pertenece a todos. Es una pieza muy importante en nuestro museo; estaba en el equipo de tareas cuando se restauró y tengo un vínculo muy particular. Fue muy estudiada”, sostuvo Melloni de Mallol.

Y agregó: “Hoy lamentablemente vivimos en un momento en que nuestro patrimonio se encierra en determinados encuentros culturales. El patrimonio nos sirve para recordar, nos guste o no, es una herramienta que une porque es la identidad de todos: esta virgen es la identidad de América, un nativo se apropió de ello, dejó su firma y dejó su espiritualidad en esa firma”.