Explosión e incendio en una empresa de Virasoro, a metros de una estación de servicio

El siniestro se desató en el predio de la firma Kainer, ubicada sobre la ruta nacional 14, en el acceso norte de la localidad correntina. Según los primeros datos, habría explotado una cisterna de combustible. Bomberos y equipos de emergencia se dirigían al lugar.

martes 17 de noviembre de 2026 | 12:29hs.

Una explosión seguida de un incendio se registró este martes en la empresa Kainer, ubicada en el acceso norte de Gobernador Virasoro, Corrientes, sobre la ruta nacional 14 y a pocos metros de una estación de servicio YPF. De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría originado tras la explosión de una cisterna de combustible dentro del predio de la firma, dedicada a trabajos de movimiento de suelos. Ante la magnitud del episodio, distintas dotaciones de Bomberos, junto con personal de salud y equipos de emergencia, acudían al lugar para controlar las llamas y asistir ante posibles personas afectadas. Por el momento, no se precisó si hay heridos ni cuáles fueron las causas que desencadenaron la explosión. La situación permanece en desarrollo y se aguarda información oficial sobre lo ocurrido.

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