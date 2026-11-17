Un total de 58 instituciones educativas del municipio participan del operativo nacional destinado a alumnos de tercer grado. Las precipitaciones y el estado de los caminos terrados generan preocupación por la asistencia, especialmente en las colonias y parajes alejados de la zona urbana.

martes 17 de noviembre de 2026 | 12:40hs.

La lluvia que afecta este martes a San Pedro suma dificultades para el desarrollo de la Evaluación Aprender, que se lleva adelante en escuelas de toda la provincia. En el municipio, el operativo alcanza a 58 instituciones educativas, entre establecimientos públicos y privados, escuelas núcleo y aulas satélite. Las condiciones climáticas podrían repercutir en la asistencia de los estudiantes, principalmente durante el turno tarde si continúan las precipitaciones.

En la capital de la Araucaria, donde numerosos establecimientos se encuentran distribuidos en colonias y parajes alejados del casco urbano, trasladarse hasta las aulas durante jornadas lluviosas representa un desafío para muchas familias. Los caminos terrados, las distancias y las dificultades de movilidad forman parte de la realidad cotidiana de la educación rural y pueden convertirse en un obstáculo para garantizar la participación de los alumnos.

Mientras las escuelas organizan las jornadas, desde la Secretaría Escolar de San Pedro completaron la distribución de las cajas con los materiales necesarios para desarrollar las evaluaciones. El secretario escolar, Edgardo Batista, explicó que este año las pruebas están destinadas a estudiantes de tercer grado y se desarrollan durante dos días consecutivos, este martes y miércoles.

"Son 58 instituciones en San Pedro, entre escuelas núcleo y aulas satélite, públicas y privadas. Participan todas las instituciones que tengan matrícula en tercer grado", precisó Batista en diálogo con El Territorio.

Cómo se desarrolla la evaluación

Cada establecimiento recibe una caja con los materiales previamente impresos, que debe permanecer cerrada hasta el momento de comenzar las pruebas. La recepción y custodia de la documentación están a cargo del responsable institucional, denominado veedor.

En tanto, cada escuela cuenta con un docente aplicador que cumple la función de evaluador. Se trata de un agente externo a la institución, que tiene a su cargo la administración de las pruebas y la interacción con los estudiantes.

"En cada escuela irá un docente aplicador que actuará como evaluador. Siempre es un agente externo de la institución, no un docente de la escuela", explicó el secretario escolar.

El procedimiento establece que las cajas se abran en presencia del aplicador, quien será responsable de distribuir y administrar los materiales. Durante una de las jornadas se evaluarán contenidos de Lengua y durante la otra, de Matemática.

Los docentes de grado pueden permanecer dentro del aula mientras se desarrolla la evaluación, aunque no están autorizados a intervenir en el proceso. La disposición busca garantizar la imparcialidad de los resultados y que las pruebas se realicen bajo las mismas condiciones en todos los establecimientos.

Una vez finalizadas las actividades, los cuadernillos deben guardarse nuevamente en las cajas, que serán cerradas y selladas para su posterior devolución. A partir de ese material se recopilará la información correspondiente al operativo.

La lluvia, un condicionante para la educación rural

La Evaluación Aprender constituye una herramienta para conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes en áreas fundamentales de su formación y aportar información sobre la realidad del sistema educativo.

Sin embargo, en San Pedro la jornada también vuelve a poner en evidencia las dificultades que atraviesan las comunidades educativas rurales. En las colonias y parajes, las precipitaciones pueden complicar los traslados y condicionar la presencia de los alumnos en las aulas.

Por el momento, no se cuenta con datos oficiales sobre el nivel de ausentismo durante la primera jornada. La continuidad de las lluvias será un factor determinante para la asistencia de los estudiantes durante los dos días previstos para el operativo.