La presentación judicial fue realizada por el concejal Alejandro Verón ante la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Nº 3. Solicita que se investigue al funcionario Arturo Agustín García por posibles negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

martes 17 de noviembre de 2026 | 12:45hs.

El director de Obras Privadas de la Municipalidad de Puerto Iguazú, Arturo Agustín García, fue denunciado penalmente por presuntos delitos contra la administración pública. La presentación fue realizada este martes por el concejal Alejandro Verón ante la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Nº 3, con el objetivo de que se investiguen posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el documento presentado, la denuncia solicita que se analice la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplados en los artículos 265, 248 y 249 del Código Penal.

La presentación apunta a determinar si García, en el marco de sus atribuciones como responsable del área de Obras Privadas, habría intervenido en procedimientos administrativos vinculados con intereses económicos o profesionales particulares, propios o de terceros relacionados.

Asimismo, se solicita investigar si existieron omisiones en los controles municipales, autorizaciones presuntamente irregulares o un eventual uso indebido de recursos públicos.

Las medidas solicitadas a la Justicia

La denuncia incluye diez medidas de investigación consideradas prioritarias por el concejal. Entre ellas, se solicita obtener los expedientes municipales correspondientes a las obras mencionadas, establecer las funciones y competencias del director de Obras Privadas e identificar las intervenciones administrativas que habría tenido en cada procedimiento.

También se plantea la necesidad de preservar la documentación vinculada con los proyectos para reconstruir las actuaciones del funcionario y determinar si existieron posibles conflictos de intereses.

El objetivo de la presentación es que la Fiscalía pueda establecer si García utilizó sus atribuciones para intervenir irregularmente en determinados emprendimientos, favorecer a terceros vinculados o dejar de realizar controles que correspondían a su área.

El antecedente de los pedidos de informes e interpelación

La presentación judicial se produce después de distintos pedidos de informes e iniciativas de interpelación impulsados por Verón en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Iguazú, relacionados con el desempeño del funcionario municipal.

Entre los puntos que el edil pretende esclarecer también se encuentra la actuación del área de Obras Privadas en relación con el fallecimiento de un trabajador que cayó de un andamio en un edificio en construcción durante el año pasado. La denuncia busca que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder, sin que ello implique establecer una relación causal o responsabilidad penal del funcionario.

Con esta presentación, el concejal recurrió a la instancia judicial para solicitar una investigación sobre los hechos señalados y las actuaciones del director de Obras Privadas.

La existencia de la denuncia no implica que los delitos mencionados estén acreditados ni determina responsabilidad penal. Será la Justicia la encargada de analizar la documentación, disponer las medidas correspondientes y establecer si existieron conductas que puedan constituir delitos.