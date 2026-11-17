Se trata de la cuarta en la provincia, pues Posadas cuenta con dos y Apóstoles con una. Ha generado un óptimo resultado en el manejo de tiempo y ahorro de recursos convirtiéndose así en una herramienta pionera en el proceso de digitalización

martes 17 de noviembre de 2026 | 13:25hs.

La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, inauguró la Sala de Oralidad Efectiva en la ciudad de Oberá. Estuvo acompañada por los ministros del STJ, Froilán Zarza, Valeria Fiore Cáceres, el intendente de la Ciudad, Pablo Hassan; el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullón; y la presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, María José Bustos.

Los magistrados realizaron el tradicional corte de cinta y luego el Presbítero Jorge Noguera brindó una bendición para las nuevas instalaciones. Estuvo acompañando el Diácono Diego Ignacio, ambos de la parroquia Santa Rita de Oberá.

Venchiarutti Sartori tomó la palabra y destacó que la Sala de Oralidad Efectiva constituye una herramienta destinada a optimizar los tiempos de respuesta judicial, al permitir concentrar en una misma audiencia la producción de pruebas testimoniales y periciales, con la participación directa de los jueces y las partes involucradas: “Esta modalidad favorece el contacto entre la ciudadanía y los Magistrados, es la sala que pretende aportar celeridad a los procesos” expresó.

Por otro lado, la Presidente del STJ puso en valor la incorporación de tecnología para el registro audiovisual de las audiencias, que reemplaza la confección tradicional de actas escritas y permite conservar íntegramente las intervenciones: “Es un espacio donde el justiciable y el abogado pueden estar frente a sus jueces”.

También remarcó la importancia de acompañar este cambio con capacitación en oratoria y comunicación mediante el uso de un lenguaje claro y accesible: “Van a tener que saber hablar, no utilizar un lenguaje jurídico difícil” finalizó.

Una vez finalizada la ceremonia, Mauricio Agustín D' Amato realizó una explicación de la funcionalidad técnica de los equipos para que los magistrados, funcionarios e intendente presentes conozcan la modalidad y entiendan el por qué la presencialidad acorta procesos.

A la ceremonia también asistieron magistrados, funcionarios y agentes judiciales, representantes del Ministerio Público, autoridades del Colegio de Abogados, de la Unión Judicial y público en general.

Un poco de historia

El Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, impulsó en su presidencia el desarrollo del proyecto que hoy ve inaugurada las nuevas instalaciones en la sala de videoconferencia de Oralidad Efectiva en procesos Civiles y Comerciales.

Cabe destacar que la primera sala de Videograbación de la Provincia se inauguró en agosto de 2022 en la ciudad de Posadas con el fin de lograr celeridad, modernización, transparencia y cercanía con el ciudadano. En tanto, la segunda sala se inauguró y fue puesta en funcionamiento en marzo del 2023 en Apóstoles y la tercera de la Provincia tuvo lugar en Posadas a mediados del 2023.

En el transcurso del 2025 se duplicaron la cantidad de audiencias y horas de grabación con respecto al primer y segundo año de funcionamiento, lo que ha generado un óptimo resultado en el manejo de tiempo y ahorro de recursos convirtiéndose así en una herramienta pionera en el proceso de digitalización. En cuanto al 2026 la continuidad de esta política de modernización reafirma el compromiso del Poder Judicial con la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan agilizar los procesos, fortalecer la transparencia y mejorar el servicio de justicia.