Este viernes se llevará adelante una capacitación práctica en San Vicente, con el fin de fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas respecto de esta forma de producción.

martes 17 de noviembre de 2026 | 12:52hs.

El Ministerio del Agro y la Producción, Biofábrica Misiones y la Municipalidad de San Vicente organizan una jornada técnica sobre producción de pimiento bajo invernadero, destinada a productores, profesionales, técnicos y público interesado en la actividad hortícola. La propuesta se desarrollará el próximo viernes 20 de noviembre en San Vicente, con el propósito de fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas para el desarrollo de este cultivo.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de Producción y Validación de Tecnologías Hortícolas de 8:30 a 12:30 horas y contempla una instancia de formación teórica y práctica directamente en el cultivo. Durante la jornada se abordarán aspectos centrales del manejo productivo, como la conducción de las plantas, los sistemas de tutorado, la nutrición y las principales prácticas culturales.

Asimismo, se presentarán avances y herramientas relacionadas con el empaque y la comercialización mayorista, con el objetivo de aportar conocimientos que contribuyan a mejorar la calidad del producto y fortalecer sus posibilidades de inserción en los mercados.

La actividad se enmarca en las acciones de capacitación y transferencia de tecnologías que impulsan los organismos participantes para acompañar a los productores, promover la diversificación y fortalecer las alternativas de producción hortícola bajo cubierta.

La jornada será gratuita y requerirá inscripción previa. Para consultas, los interesados pueden escribir a capacitaciones.vegetal@gmail.com