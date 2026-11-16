El organismo abrió el Campo Anexo Laharrague para compartir ensayos sobre cultivos, producciones forestales y citricultura. Las actividades continuarán el jueves 19 de noviembre con otra jornada de Tranqueras Abiertas en Cerro Azul.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 13:29hs.

El Campo Anexo Laharrague de la Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo del Inta fue escenario este miércoles de una jornada de Tranqueras Abiertas, organizada en el marco de las actividades por los 70 años de la institución, creada el 4 de diciembre de 1956. A través de un recorrido por distintas postas técnicas, especialistas compartieron avances de las investigaciones que se desarrollan en el predio y sus posibles aplicaciones en los sistemas productivos de Misiones.

La propuesta permitió observar ensayos directamente en el campo y dialogar con los equipos responsables. Las actividades abarcaron cultivos de importancia regional, producción forestal, sanidad vegetal y recomendaciones de manejo frente a las condiciones climáticas actuales.

Mandioca y maíz

Una de las postas estuvo dedicada a la mandioca, donde se presentó una colección de clones introducidos desde Colombia que están siendo evaluados por su comportamiento productivo y sus posibilidades de aprovechamiento, tanto para consumo fresco como industrial. Los especialistas explicaron los trabajos de evaluación de rendimientos y los estudios sobre la calidad y las características de los almidones, orientados a identificar materiales con aptitudes para diferentes aplicaciones industriales.

También se abordaron prácticas de conservación del suelo, especialmente relevantes ante las intensas precipitaciones que se registran en la región. Estas recomendaciones buscan reducir los efectos de la erosión y contribuir a mantener las condiciones productivas de los lotes.

En el sector destinado al maíz se mostraron ensayos de distintos híbridos, con información sobre su comportamiento y rendimiento. Además, se presentaron alternativas de manejo sanitario frente a plagas que representan un desafío para el cultivo, como el gusano cogollero y la chicharrita del maíz, esta última asociada a importantes problemas productivos durante campañas anteriores.

Investigación forestal

Durante el recorrido forestal se observaron plantaciones de diferentes pinos y se presentaron métodos para evaluar la calidad de la madera en árboles en pie, mediante técnicas que permiten obtener información sobre sus características sin necesidad de talarlos o dañarlos.

Otra línea de investigación estuvo vinculada con la producción de resina de pino, una materia prima utilizada en diversos procesos industriales. Los especialistas compartieron avances de estudios orientados a identificar especies con buen potencial de producción de resina, procurando al mismo tiempo mantener la posibilidad de aprovechar la madera. Se trata de evaluar alternativas de uso complementario de las plantaciones forestales.

Citricultura y condiciones climáticas

En citricultura, los participantes conocieron el banco yemero instalado en el Campo Anexo Laharrague, del cual se obtiene material de propagación para la producción de plantines cítricos de calidad y con control sanitario. Este trabajo contribuye a la disponibilidad de material reproductivo adecuado y a la prevención de enfermedades.

Finalmente, el área de agrometeorología y recursos naturales presentó información sobre las condiciones climáticas regionales, con énfasis en las lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Se destacaron medidas de prevención y manejo para proteger los suelos y reducir los riesgos que el exceso de precipitaciones puede generar sobre las actividades agropecuarias.

La jornada permitió mostrar cómo los ensayos de campo generan información útil para la toma de decisiones productivas y fortalecen el intercambio entre investigadores, extensionistas y productores.

La próxima cita será en Cerro Azul

Las actividades por los 70 años del Inta tendrán continuidad el jueves 19 de noviembre, de 8 a 13, con una nueva jornada de Tranqueras Abiertas en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, ubicada sobre la ruta nacional 14, kilómetro 836,5.

Allí se presentarán trabajos sobre producción animal, pasturas y sistemas silvopastoriles; yerba mate y té; tecnologías AgTech; cultivos anuales; producción en invernáculos y frutales; y recursos naturales, suelos, laboratorios y agrometeorología. También habrá un espacio dedicado a experiencias de extensión territorial, entre ellas vertientes protegidas, cuencas productivas y agricultura regenerativa en yerba mate.



