También asistieron a vecinos en Santo Pipó, Posadas y Oberá. Entre las situaciones registradas se encuentran el desprendimiento del techo de un local comercial, y viviendas afectadas por anegamientos y desbordes de arroyos.

martes 17 de noviembre de 2026 | 13:33hs.

La Policía de Misiones desplegó este martes distintas intervenciones en Posadas, Gobernador Roca, Santo Pipó y Oberá para asistir a vecinos afectados por las inclemencias climáticas. Entre las situaciones registradas se encuentran el desprendimiento del techo de un local comercial, la evacuación preventiva de una mujer de 99 años ante la posible crecida de un arroyo, una vivienda afectada por el desborde del arroyo Apepu y el anegamiento de otro inmueble en Oberá. No se registraron personas lesionadas.

En Posadas, alrededor de las 7:30, efectivos policiales intervinieron en la intersección de las calles Colón y Córdoba, donde parte del techo de una cafetería se desprendió y cayó sobre la vereda como consecuencia de las condiciones climáticas. En el lugar trabajó personal de Policía Científica para documentar los daños.

Por otra parte, en Gobernador Roca, cerca de las 10, se realizó la evacuación preventiva de Guillermina A., de 99 años, domiciliada en el barrio 9 de Julio, ante el posible desborde de un arroyo. La mujer fue trasladada a una vivienda vecina para resguardar su integridad. En ese sector no se registraron viviendas afectadas.

Minutos después en Santo Pipó, efectivos policiales y personal del Área de Acción Social municipal asistieron a Ramona M., de 48 años, cuya vivienda resultó afectada por la crecida del arroyo Apepu.

En tanto, en Oberá, efectivos de la División Bomberos intervinieron en una vivienda de la calle Serrano, propiedad de una mujer de 24 años, donde se registró un anegamiento que provocó el ingreso de agua y afectó parte del mobiliario. Los uniformados realizaron canales de drenaje para desviar el agua acumulada, mientras que maquinaria municipal trabajó sobre la calle de tierra para modificar el curso del agua y evitar que continuara ingresando al inmueble. No se registraron personas lesionadas.

Las intervenciones forman parte de las tareas de prevención y asistencia que lleva adelante la Policía de Misiones ante las consecuencias de las inclemencias climáticas, con el objetivo de resguardar la integridad de los vecinos, reducir los riesgos y brindar respuestas ante las distintas contingencias registradas en la provincia.