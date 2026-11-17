El gobernador Hugo Passalacqua solicitó a la directora del Complejo Museográfico Udaondo la posibilidad de trasladar temporalmente la pintura de 1618 a un espacio religioso durante su paso por Misiones. El secretario de Cultura, Joselo Schuap, destacó la complejidad logística para traer la pieza a la provincia y advirtió sobre las dificultades actuales para sostener museos y espacios patrimoniales.

martes 17 de noviembre de 2026 | 12:27hs.

Foto: Marcelo Rodríguez

La Virgen de Habiyú, “la Conquistadora”, “la virgen que mira de frente”, se podrá contemplar y conocer en el Museo Regional Aníbal Cambas hasta fines de marzo del 2027, después de que se gestionara el préstamo de la pieza del pintor guaraní Habiyú que, originalmente, pertenece al acervo del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo en Buenos Aires.

Sin embargo, este martes también se planteó la posibilidad de que la obra, que data de 1618 y fue hecha en la reducción jesuítica de Itapúa (actualmente, lo que hoy se considera como Posadas) pueda salir temporalmente del Museo para ser exhibida durante algunos días en un edificio religioso de la capital misionera.

La idea fue planteada por el gobernador Hugo Passalacqua, quien realizó un pedido este martes a Gabriela Belloni de Mallol, directora del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo.

Así lo confirmó el secretario de Estado de Cultura de Misiones, Joselo Schuap, durante el acto de recepción de la obra, que permanecerá en la sala de las Primeras Culturas del Cambas. La eventual exhibición en otro espacio todavía debe ser evaluada y autorizada por las autoridades del museo bonaerense, debido a las exigencias de conservación, seguridad y traslado que implica movilizar una pieza de más de cuatro siglos de antigüedad.

Schuap explicó que incluso un desplazamiento de pocas cuadras representa un procedimiento complejo por el valor patrimonial de la pintura y las responsabilidades que asume la Provincia durante su préstamo. “Recién el gobernador le hizo un pedido formal a la directora para ver si podemos trasladarlo a un espacio religioso durante algunos días. Como ven, el gobernador es el principal respetuoso de esta manera de manejarnos. Siempre decimos que no podemos creer, y esto es muy difícil de lograr”, remarcó.

En esa línea, remarcó que el traslado temporal no depende únicamente de una decisión política, sino que requiere cumplir con condiciones técnicas y administrativas establecidas para proteger la obra. “Trasladarlo dos cuadras del lugar en donde está hoy es muy difícil. Así que esto forma parte de una gestión muy grande que hay que lograr. Para mí es un orgullo ser el que habla pero detrás mío hay un equipo enorme de gente que en silencio trabaja para que estas cosas ocurran”, agregó.

Pieza histórica que toca otra vez su tierra natal

Schuap también detalló el proceso que permitió concretar el préstamo de La Conquistadora desde el Complejo Museográfico Udaondo. Señaló que la gestión demandó un importante trabajo administrativo, legal y técnico, además de la contratación de seguros, la obtención de permisos y la construcción de un compromiso institucional entre ambas jurisdicciones.

La dificultad se explica, en parte, por la relevancia que tiene la pintura dentro de la colección del museo bonaerense, que conserva más de 70.000 piezas de distintas épocas y procedencias. Se trata de una de las obras más importantes de su acervo: “Los felicito por tomar la gestión, porque de eso se trata: gestionar nuestro patrimonio y entender que nos pertenece a todos”, había destacado en el acto apertura la directora Viviana Gabriela Belloni de Mallol.

Por su parte, el secretario de Cultura recordó que desde la creación de su cartera existe un mandato institucional de recuperar y poner en valor piezas vinculadas con la historia misionera, aunque reconoció que no siempre fue sencillo avanzar con esos objetivos. En ese recorrido mencionó otras gestiones que logró concretar la Provincia, como la recuperación de la piedra frontis y la imprenta del Cabildo de Buenos Aires.

En cuanto a futuras iniciativas, adelantó que continúan las gestiones para recuperar otros elementos vinculados con la historia de las misiones jesuíticas. Entre los objetivos mencionó los libros de la imprenta y otras obras que actualmente se encuentran en La Plata y Córdoba. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que la próxima gestión avance y concrete esas recuperaciones.

“Yo dejaría que en el futuro otros puedan seguir soñando con más rescates. Nosotros tenemos en gestión el pedido de los libros de la imprenta, otras obras que están en La Plata y muchas cosas que están en Córdoba. Pero las tres que teníamos que traer a Misiones están acá. Y con eso son las tres estrellas”, afirmó.

Hacer historia y recuperar archivo en contextos de crisis

Schuap también se refirió a las dificultades que atraviesan los espacios de conservación patrimonial, los museos y los archivos públicos en el actual escenario económico. Reconoció a El Territorio que el sostenimiento de estas instituciones requiere un esfuerzo cada vez mayor, en un contexto en el que las restricciones presupuestarias obligan a priorizar otras necesidades.

“Está muy difícil el sostenimiento de las cosas patrimoniales públicas, de los museos. En este momento se está reparando el Museo de San José, con el Museo (Juan) Yaparí estamos conociendo y aprendiendo, restaurando las obras de la pinacoteca. Sostener todo esto con la escasez económica y la crisis es muy complicado, porque automáticamente pasan a ser prioridades otras cosas”, reconoció.

“Un gobernador como el nuestro tiene que elegir entre hacer una escuela o comprar una ambulancia. En el medio de eso nosotros hacemos un esfuerzo enorme con las herramientas que tenemos, con todo el orgullo que eso implica, no quejándonos para nada, sino diciendo: 'Esto también es importante'”, defendió.

Ligado a esto, vinculó la llegada de la pintura de Habiyú con la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones el origen histórico y cultural de Misiones, así como el protagonismo de los pueblos guaraníes en la producción artística de las antiguas reducciones.

“Hay que decirles a nuestros niños que sepan de dónde vienen. Este cuadro se pintó hace 408 años acá, en lo que hoy es Posadas, en lo que hoy es Encarnación, por un artista que ya sabía cómo hacerlo y de qué manera, desde las artes visuales, podía expresar su cultura. Entonces, esto tiene un valor enorme que demuestra de qué manera tenemos que caminar y por dónde tenemos que ir”, valoró.

El valor histórico, religioso y cultural de la obra

Durante el acto también participó el obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, quien puso el acento en el encuentro entre las tradiciones culturales y religiosas que representa la imagen, y en la participación de los pueblos originarios en la construcción de una expresión artística propia.

“Esta imagen de la Virgen de Habiyú expresa cómo las misiones fueron un ejemplo emblemático de evangelizar la cultura. Cuando se evangeliza bien, no se anula, se amplifica. Este cuadro es una síntesis de lo que llegaba y de lo que estaba”, valoró.