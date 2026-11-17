El Hospital Madariaga fue escenario de una misión humanitaria que permitió atender a más de 500 pacientes. El encuentro incluyó jornadas científicas y debates internacionales.

martes 17 de noviembre de 2026 | 14:17hs.

Posadas se convirtió en punto de encuentro de especialistas de 25 países durante el XII Congreso Interuniversitario Mundial de Avances en Flebología, Linfología y Estética, que se desarrolló del 4 al 7 de noviembre. Durante cuatro días, profesionales nacionales e internacionales participaron de actividades científicas, intercambiaron experiencias y brindaron atención gratuita a pacientes con distintas enfermedades venosas, en una propuesta que combinó formación médica y compromiso social.

Uno de los aspectos más destacados fue la misión humanitaria desarrollada en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, donde profesionales de distintos países participaron de jornadas de atención destinadas especialmente a personas con várices, edema, hinchazón de piernas, linfedema, úlceras venosas y otras patologías relacionadas. La iniciativa permitió que más de 500 pacientes recibieran asistencia y facilitó el acceso a especialistas.

“Acá se ha integrado mucho el interés por enseñar con el interés por ayudar a la población”, expresó el médico argentino Carlos D’Alotto, al referirse a la importancia de combinar el intercambio académico con la atención sanitaria. La propuesta permitió acercar conocimientos y prácticas médicas a personas que necesitaban evaluación y tratamiento.

Las actividades comenzaron el 4 de noviembre con las jornadas de precongreso, mientras que el 5 se desarrolló la primera instancia de atención gratuita en el Madariaga. El encuentro continuó con conferencias, cursos y mesas de discusión científica en el Parque del Conocimiento, donde se abordaron avances en escleroterapia, enfermedad venosa crónica, edema, diabetes, linfología y mapeo venoso.

“Estamos aquí en Posadas realizando una gran misión humanitaria, con médicos de toda Latinoamérica. Es un gran placer estar aquí en este evento”, manifestó Agnes Regis, profesional de Brasil, quien destacó la participación internacional y el carácter solidario de la iniciativa.

El jueves, las actividades académicas se desarrollaron de manera simultánea en tres salas. En una de ellas, representantes de más de 50 sociedades científicas y universidades de la región debatieron un consenso latinoamericano sobre enfermedad venosa crónica y diabetes. Esa misma noche, el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento recibió a los participantes para la ceremonia oficial de apertura.

“Primero, agradecer infinitamente en nombre de los pacientes. Como médico siempre digo que lo primero es el paciente. A todos los invitados que vienen a mi provincia por esta acción solidaria, muchísimas gracias por venir a mi tierra colorada”, expresó el senador nacional por Misiones Carlos Arce, durante el encuentro.

El viernes continuaron las actividades científicas con la participación de profesionales de distintos países, entre ellos El Salvador, México y Ecuador, quienes compartieron experiencias y conocimientos vinculados al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades venosas. El sábado, los especialistas regresaron al Hospital Madariaga para desarrollar la segunda jornada de la campaña humanitaria.

La enfermedad venosa crónica fue uno de los principales ejes del congreso. Durante las actividades, un médico de Perú señaló que esta patología afecta a más del 30% de la población, un dato que permitió dimensionar la importancia de fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos adecuados.

El encuentro fue organizado por Merit Teamwork (Medical Education and Research International Teamwork), el Ministerio de Salud Pública de Misiones y el Parque de la Salud, junto con referentes provinciales de flebología. La participación de sociedades científicas, universidades y especialistas internacionales permitió fortalecer el intercambio de conocimientos y promover el trabajo conjunto entre instituciones.

Con más de 500 pacientes atendidos, la participación de profesionales de 25 países y cuatro días de actividades, el congreso dejó como resultado una experiencia que vinculó la actualización científica con la atención directa a la comunidad. El Hospital Madariaga tuvo un papel central en esta iniciativa, al recibir a especialistas internacionales y convertirse en escenario de una misión humanitaria destinada a mejorar el acceso a la salud.