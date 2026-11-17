El beneficio regirá hasta el 22 de diciembre próximo en todos los niveles educativos.

martes 17 de noviembre de 2026 | 14:42hs.

El Gobierno de Misiones anunció la prórroga del Boleto Estudiantil Misionero (BEM) hasta el martes 22 de diciembre de 2026. La medida alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos y rige en todas las modalidades de transporte público de la provincia.

La extensión permitirá que quienes cuentan con el beneficio sigan viajando sin costo para asistir a clases, rendir exámenes y completar las actividades de fin de año.

"En un contexto económico complejo, el Gobierno de Misiones realiza el esfuerzo de sostener el BEM íntegramente con recursos provinciales. Con esta prórroga, la Provincia reafirma su decisión de priorizar la educación y de garantizar que las y los estudiantes puedan cursar y completar sus estudios en igualdad de condiciones", explicaron desde el Ejecutivo provincial.

Y añadieron: "Al asumir el costo de los traslados cubiertos por el programa, alivia el gasto cotidiano de las familias misioneras y evita que el precio del pasaje sea un obstáculo para estudiar".