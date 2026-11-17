El indicador mostró una desaceleración frente a septiembre, aunque mantiene una variación interanual del 29,8%. Caputo celebró el resultado.

martes 17 de noviembre de 2026 | 17:05hs.

La inflación mayorista registró un aumento del 1,6% en octubre y mostró una desaceleración respecto del mes anterior, cuando había alcanzado el 3,2%. El dato fue celebrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque detrás de la mejora mensual persiste un incremento acumulado del 24,8% en lo que va de 2026 y del 29,8% en la comparación interanual.

El resultado representa una moderación en el ritmo de actualización de los precios que enfrentan productores y comerciantes, pero no implica una reducción de los valores. Por el contrario, los costos continúan aumentando, aunque a una velocidad menor que la registrada en septiembre.

Los combustibles, entre los principales aumentos

De acuerdo con el relevamiento, los productos nacionales aumentaron un 1,6% durante octubre, mientras que los importados registraron una variación del 0,9%. Dentro de la producción local, los productos manufacturados encabezaron las subas, con un incremento del 1,8%, seguidos por los productos primarios, que avanzaron un 1,1%. La energía eléctrica, en tanto, no presentó variaciones.

Uno de los rubros con mayor incidencia fue el de los productos refinados del petróleo, que registraron un aumento del 4,6% y aportaron 0,58 puntos porcentuales a la variación general del índice. También se observaron incrementos en sustancias y productos químicos, impresiones, artículos de cuero, marroquinería y calzado.

En el caso de los alimentos y bebidas, el incremento fue más moderado, del 0,5%, mientras que algunos sectores, como maquinaria y equipos, mostraron incluso leves retrocesos.

El comportamiento de estos valores resulta relevante porque los precios mayoristas reflejan los costos de los bienes en las primeras etapas de la cadena económica. Aunque sus movimientos no se trasladan automáticamente ni en la misma proporción a los consumidores, constituyen un componente que puede incidir posteriormente en los precios de venta.

La celebración del Gobierno

Tras conocerse el informe, Caputo destacó la desaceleración del indicador y puso el foco en la diferencia respecto del 3,2% registrado en septiembre. El ministro vinculó el resultado con el esquema de orden fiscal y monetario que sostiene la administración de Javier Milei.

Sin embargo, la lectura oficial pone el acento en la velocidad de los aumentos y deja en segundo plano el nivel que ya alcanzaron los precios. La inflación mayorista acumuló casi un 25% en los primeros diez meses del año, una cifra que muestra que, pese a la moderación de algunos períodos, los costos continúan avanzando.

La diferencia entre una desaceleración y una baja efectiva de precios sigue siendo uno de los puntos centrales de la discusión económica. Para las empresas, los comerciantes y los consumidores, que los aumentos sean menores no significa que los valores vuelvan atrás ni que el alivio llegue necesariamente a los bolsillos.