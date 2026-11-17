Ocurrió en una chacra de Sección Novena. La víctima manejaba un tractor cuando fue alcanzado por un tronco de pino. Fue trasladado al Hospital Samic de Oberá, donde falleció.

martes 17 de noviembre de 2026 | 16:44hs.

Un obrero falleció a consecuencia de las graves lesiones que padeció al ser impactado por un pino, momentos en que trabajaba en una chacra de Sección Novena, en el municipio de Campo Ramón.

El trágico hecho se registró ayer por la mañana. En primera instancia, por una cuestión de cercanía, la víctima fue trasladada al Hospital de Campo Viera, aunque por la gravedad de su cuadro enseguida tuvo que ser derivado al Samic de Oberá, donde se confirmó su deceso.

Según la información oficial, el accidente se produjo cuando Juan Carlos Pintos (56) se encontraba junto a dos compañeros realizando raleo de pinos.

Pintos manejaba un tractor y, en determinado momento, fue golpeado por un tronco cortado y quedó inconsciente.

A pesar del esfuerzo de los profesionales que lo asistieron, falleció alrededor de las 18 de ayer.

Interiorizado en el hecho, el juez de Instrucción Uno de Oberá, Diego Lafata, dispuso actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

En tanto, los restos fueron entregados a los familiares de Pintos para velatorio e inhumación