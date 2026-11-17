El contrabandista recibió la pena de 18 años de cárcel al ser encontrado culpable de atropellar y causar la muerte al gendarme Robert David Barreto el 14 de septiembre de 2024.

martes 17 de noviembre de 2026 | 9:30hs.

Dieciocho años para el contrabandista Rodrigo Días Da Silva (27), quien en septiembre del 2024, en su afán de darse a la fuga de un control apostado en la localidad de Santa Ana, atropelló y mató al gendarme Robert David Barreto (31).

Luego de varias jornadas de debate en el Tribunal Oral Federal de Posadas, frente a los jueces Ruth María Ponce de León, Fabián Gustavo Cardozo y Enrique Jorge Bosch (subrogante), el acusado tomó la palabra y pidió disculpas a la familia de la víctima por lo ocurrido.

"No fue mi intención lastimar a nadie. Pido disculpas a la familia. Nadie debe pasar por una situación asi", manifestó Da Silva, quién agregó "nunca quise lastimarlo, intenté esquivarlo".

En su corta oralidad antes de la lectura del veredicto, Días Da Silva detalló que "se arrepiente todos los días por lo ocurrido" y volvió a recalcar el pedido de disculpas para todas esas personas "que se vieron involucradas" ese día.

Cabe recordar que tras los alegatos, la fiscalía, a cargo Pablo Ricardo Di Loreto, había pedido 20 años de prisión para el acusado, por los delitos de homicidio simple con dolo eventual, encubrimiento de contrabando y desobediencia a la autoridad.

Mientras que la defensa a cargo del abogado Carlos Luis Ferreyra, pidió su absolución alegando que intentó frenar y esquivar al uniformado.

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