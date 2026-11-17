Básquet: Mitre tuvo una noche para el olvido en La Rioja y busca rápida revancha

El Auriazul perdió anoche ante Riachuelo 83 a 70 y no pudo continuar con su gira victoriosa en la Liga Argentina. El equipo de Martinho volverá a jugar hoy ante Amancay.

martes 17 de noviembre de 2026 | 16:45hs.

El equipo misionero siempre corrió de atrás y no encontró la efectividad para superar a los locales.

Una dura derrota sufrió Bartolomé Mitre en la Liga Argentina de Básquet frente a Riachuelo, 83 a 70, y cortó su racha victoriosa en la gira por suelo riojano. El equipo misionero siempre corrió de atrás y no encontró la efectividad para superar a los locales, que contrariamente tuvieron una noche perfecta, con una efectividad notable en todo el juego. Tras el triunfo frente a Independiente de Santiago del Estero, el equipo de la tierra colorada viajó motivado a La Rioja. Sin embargo, el equipo pareció sentir el cansancio de la gira y lejos estuvo de lograr el juego colectivo y la efectividad mostrada en el juego anterior. Martín Pérez fue el goleador de Mitre y el partido con 25 puntos (5 de 9 en triples), seguido por Matthew Dade con 16 y Raven Barber con 12. Por el lado de los locales el goleo fue más repartido. Mateo Corso anotó 23 (5 de 8 en triples), 16 de Matías Vergara, 11 de Marcos Risso, 10 de Jerónimo Guerrero y Eduardo Yaryura. Fue el segundo triunfo de Riachuelo, mientras que por el lado de Mitre significó la segunda derrota en cinco partidos -la anterior había sido como local frente a El Ceibo-. Los Auriazules no tendrán mucho tiempo para descansar, ya que esta misma noche volverán a jugar en La Rioja. Esta vez será ante el poderoso Amancay, equipo que comenzó de buena manera el torneo y se ubica quinto, con cuatro victorias y dos derrotas. Después de los tres partidos de la gira, Mitre regresará a Misiones para preparar otro duro enfrentamiento que se disputará el domingo, como local ante San Isidro, uno de los invictos de la competencia.

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