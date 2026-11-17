La iniciativa del Gobierno propone eliminar las primarias en 2027 e incorporar listas colectoras. La Libertad Avanza todavía necesita más respaldos en comisión.

martes 17 de noviembre de 2026 | 17:30hs.

El Senado comenzó este martes a debatir el proyecto de reforma electoral impulsado por el presidente Javier Milei, que propone suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 e incorporar modificaciones al sistema de listas. Sin embargo, La Libertad Avanza debió postergar la firma del dictamen ante la falta de acuerdos entre los legisladores.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador libertario Agustín Coto, confirmó que la reunión pasará a un cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía. La decisión responde a la necesidad del oficialismo de sumar respaldos y despejar las dudas que mantienen algunos aliados sobre el contenido de la iniciativa.

Aunque el Gobierno consiguió quórum para abrir la discusión, todavía no tiene las diez firmas necesarias para emitir un dictamen favorable. Según trascendió durante la jornada, cuenta con ocho apoyos asegurados, seis de legisladores propios y dos de aliados.

Las colectoras, otro punto de conflicto

La iniciativa no se limita a suspender las PASO. También contempla habilitar un mecanismo de listas colectoras que permitiría que una misma fórmula presidencial reúna votos de dos agrupaciones políticas diferentes, cada una con sus propias candidaturas legislativas.

Este punto generó cuestionamientos entre algunos sectores aliados, que reclaman precisiones sobre las nuevas reglas electorales. La incorporación de esta alternativa aparece como parte de las negociaciones que impulsa la Casa Rosada para conseguir acompañamiento parlamentario.

El proyecto también incluye la denominada Ficha Limpia, que impediría presentarse como candidatos a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, bajo determinadas condiciones y plazos establecidos en la propuesta.

El Gobierno apura los tiempos legislativos

La Casa Rosada pretende llevar la iniciativa al recinto del Senado el próximo 26 de noviembre. Para conseguirlo, necesita cerrar las negociaciones en comisión y garantizar una mayoría que le permita obtener la media sanción.

En medio de las conversaciones, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, repasó durante una reunión de la mesa política los respaldos que el oficialismo considera disponibles. Desde el Gobierno aseguran que podrían alcanzar los 38 votos, aunque todavía deben resolver diferencias con distintos bloques y legisladores provinciales.

Entre los apoyos que busca consolidar aparecen los senadores radicales, representantes del PRO y legisladores vinculados a gobernadores provinciales. También quedan bajo atención las posiciones de los representantes misioneros, cuyo acompañamiento es seguido de cerca por la Casa Rosada.

La discusión vuelve a poner en evidencia las dificultades del oficialismo para avanzar con una reforma institucional de alcance nacional sin tener asegurados los consensos parlamentarios. Mientras el Gobierno busca acelerar el calendario, la modificación de las reglas electorales para los comicios de 2027 sigue pendiente de un acuerdo político.