La salida de Emiliano Rolón profundiza la crisis institucional desatada por la intervención del banco y las denuncias que alcanzaron al expresidente Santiago Peña.

martes 17 de noviembre de 2026 | 17:56hs.

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, presentó su renuncia este martes en medio de las presiones para someterlo a un juicio político por su actuación en la investigación de la crisis de Ueno Bank. La salida se produjo luego de que diputados opositores y disidentes del oficialismo impulsaran una acusación por presunto mal desempeño de sus funciones.

El funcionario comunicó su decisión mediante una nota dirigida al presidente paraguayo, Pedro Alliana, en la que sostuvo que la renuncia se enmarcaba en el juicio político que ya había comenzado a tramitarse en la Cámara de Diputados. Rolón había asumido en marzo de 2023 y tenía mandato hasta 2028.

Las críticas por la investigación de Ueno Bank

Uno de los principales cuestionamientos contra Rolón estuvo relacionado con la respuesta del Ministerio Público frente a las denuncias sobre Ueno Bank. Los legisladores que promovieron el juicio político señalaron una presunta conducción deficiente de las investigaciones y cuestionaron que una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el entonces presidente Santiago Peña hubiera permanecido durante siete meses sin avances.

La entidad bancaria había sido intervenida por el Banco Central de Paraguay el 3 de noviembre, luego de detectarse graves problemas de solvencia. La medida dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos y desató una crisis financiera y política que terminó con la salida de Peña de la Presidencia.

El escándalo también puso bajo la lupa los vínculos entre el banco y el entorno del entonces mandatario, además del manejo de fondos de distintas instituciones públicas que operaban con la entidad.

Un nuevo capítulo de la crisis política

La renuncia de Rolón se conoció después de que el Colegio de Abogados de Paraguay reclamara públicamente que dejara el cargo, al considerar que la pérdida de confianza y el deterioro de la credibilidad institucional hacían necesaria su salida.

La diputada opositora Rocío Vallejo, una de las impulsoras del juicio político, sostuvo que si el presidente Alliana acepta la renuncia, el proceso contra el fiscal general quedaría sin efecto. Mientras tanto, se prevé que el fiscal adjunto penal de mayor antigüedad asuma de manera interina.

La crisis de Ueno Bank continúa teniendo consecuencias que exceden el sistema financiero y mantiene bajo presión a las principales instituciones paraguayas, en un escenario marcado por cuestionamientos a la gestión política y judicial del caso.