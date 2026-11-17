El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 720, cerca de Desiderio Sosa, Corrientes. El transporte había salido de Posadas con destino a Uruguay. El conductor resultó ileso, pero la carga quedó desparramada sobre la calzada y obligó a interrumpir la circulación.

martes 17 de noviembre de 2026 | 17:43hs.

Un camión que transportaba una carga de maíz volcó este martes por la tarde sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 720, en inmediaciones de Desiderio Sosa, Corrientes. Como consecuencia del siniestro, el tránsito quedó totalmente interrumpido en ese sector.

El vehículo circulaba en sentido norte-sur y había partido desde Posadas, Misiones, con destino a Uruguay. Según las primeras informaciones, el conductor perdió el control del rodado luego de que uno de los neumáticos reventara mientras transitaba por la zona, ubicada a unos 40 kilómetros de Santo Tomé.

A raíz del desperfecto, el transporte despistó y terminó volcado sobre la cinta asfáltica. Parte de la carga de maíz quedó esparcida sobre la ruta y complicó las tareas para liberar el paso.

Corte total y trabajos para despejar la ruta

Pese a la magnitud del vuelco, el conductor no sufrió lesiones y el episodio dejó únicamente daños materiales.

Sin embargo, la posición en la que quedó el camión y la cantidad de granos derramados sobre la calzada obligaron a interrumpir completamente la circulación. Las tareas de despeje y remoción del vehículo son necesarias para recuperar la transitabilidad.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas y transportistas evitar el sector, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y circular con precaución por las zonas cercanas.