Los delincuentes sustrajeron cables, motores, ollas y elementos de los sanitarios, además de provocar daños en puertas, instalaciones eléctricas y freezers que quedaron inutilizables.

martes 17 de noviembre de 2026 | 17:44hs.

El Club Olimpia de Oberá sufrió importantes destrozos en distintas instalaciones de su predio, en un intento de robo, que fue descubierto por la policía en su recorrida. Los delincuentes sustrajeron cables, motores, ollas y elementos de los sanitarios, además de provocar daños en puertas, instalaciones eléctricas y freezers que quedaron inutilizables. Desde la comisión estiman que las pérdidas rondan los 8 millones de pesos, sin contar el costo de los equipos que no podrán recuperarse.

Horacio Ferreira, integrante de la comisión del club, expresó su tristeza e impotencia por lo sucedido y señaló que el hecho representa un duro golpe para una institución que se sostiene con mucho esfuerzo y el aporte de quienes dedican tiempo y trabajo para mantener sus instalaciones.

“Fue un día muy triste para nosotros, los que hemos metido en esto. Realmente nos sacudió y nos dolió muchísimo lo que aconteció acá en el club. Entraron, se llevaron cables, rompieron puertas, robaron ollas y motores. Nos hicieron un daño muy grande”, manifestó a El Territorio.

Los daños alcanzaron distintos sectores del predio, entre ellos la sede, los salones principales, el tinglado, el vestuario visitante y el espacio utilizado por los árbitros. También hubo roturas en las instalaciones eléctricas y en los freezers, cuyo deterioro es irreparable.

Ferreira explicó que la recuperación de los elementos dañados demandará un importante esfuerzo económico y de trabajo, “más o menos estamos hablando de 8 millones de pesos, contando mano de obra y materiales. Sin hablar de los freezers, porque esos ya no vamos a poder recuperar”, precisó.

En ese sentido, remarcó que mantener un club implica mucho más que afrontar los gastos económicos. Olimpia cuenta con aproximadamente una hectárea de instalaciones que comprende la cancha principal, la auxiliar, veredas y distintos espacios de uso deportivo y social.

“Más allá de lo monetario, es el tiempo que uno tiene que donar para que esto funcione. Nos cuesta muchísimo mantener esto y que nos pase una cosa así es como un mazazo”, expresó.

Un pedido de colaboración

Frente a esta situación, desde la comisión comenzaron a organizar una campaña para reunir los recursos necesarios y reparar los daños. Ya mantuvieron conversaciones con los jugadores de las categorías Primera y Cuarta, además de buscar el apoyo de distintos sectores de la comunidad y del Gobierno de la Ciudad.

El integrante de la comisión también hizo referencia a la difícil realidad que atraviesan las instituciones deportivas de la Liga Regional Obereña, que deben afrontar sus gastos con recursos limitados y el esfuerzo de sus colaboradores.

Respecto a la solidaridad de otros clubes, reconoció que las posibilidades de ayuda económica son escasas, debido a que todos atraviesan dificultades similares. Sin embargo, consideró que el aporte de mano de obra y tiempo puede ser fundamental para salir adelante.

“Hay que dejar los colores de lado en esta situación, porque hoy nos toca a nosotros y mañana le puede tocar a otro”, sostuvo.

Finalmente, Ferreira lamentó que hechos de estas características afecten a instituciones que cumplen una función social y deportiva dentro de los barrios, y convocó a la comunidad a colaborar para que el Club Olimpia pueda recuperar sus instalaciones y volver a funcionar con normalidad.