Productores plantearon ante el Concejo Deliberante que el descuento de $44,09 por kilo de hoja verde afecta los ingresos de las familias y pidieron que la adhesión al convenio sea optativa

martes 17 de noviembre de 2026 | 20:49hs.

Durante la sesión ordinaria Nº 34/2026 del Concejo Deliberante, productores solicitaron que se declare de interés municipal la modificación del Convenio de Corresponsabilidad Gremial para que su aplicación sea optativa. Carlos Fernández expuso el impacto económico de un descuento de $44,09 por kilo de hoja verde, en un contexto de bajos precios y dificultades para las familias yerbateras. La iniciativa contó con el acompañamiento del intendente Miguel Dos Santos.

La difícil situación que atraviesan los pequeños productores de yerba mate de San Pedro sumó este martes un nuevo planteo ante el Concejo Deliberante, durante la sesión ordinaria Nº 34/2026. El productor Carlos Fernández, acompañado por el intendente Miguel Dos Santos, expuso las consecuencias económicas del Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) y solicitó el respaldo institucional para que este sistema de aportes deje de ser obligatorio y pase a ser optativo, de acuerdo con las necesidades de cada productor.

El reclamo surge en un momento particularmente complejo para la economía local, donde la producción yerbatera constituye una de las principales fuentes de ingresos de cientos de familias. La caída del precio de la hoja verde, luego de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) perdiera sus facultades para establecer valores de referencia obligatorios, profundizó las dificultades de los colonos, quienes aseguran que los descuentos actuales representan una carga cada vez más difícil de sostener.

Durante la exposición se explicó que, por cada kilogramo de hoja verde entregado, se descuentan actualmente $44,09 en concepto de corresponsabilidad gremial. Una cifra que, según los productores, resulta desproporcionada frente a los valores que reciben por su producción. “Imagínate que hoy un productor de yerba está recibiendo en el bolsillo 80 pesos. Entonces, el 50% se va”, se planteó durante el tratamiento de la iniciativa, como ejemplo del peso que tiene este aporte sobre los ingresos de los colonos.

El sistema fue creado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social de los trabajadores rurales registrados. A través de estos fondos se financian aportes previsionales y otras prestaciones laborales. Sin embargo, los productores sostienen que su aplicación obligatoria no contempla las particularidades de San Pedro, donde una parte importante de la cosecha se realiza mediante el trabajo de las propias familias y actualmente un tarefero recibe por intezafra una suma que no supera los $70.000

Millones de pesos que dejan de circular en la economía local

Uno de los argumentos de Fernández estuvo relacionado con el volumen de dinero que se descuenta de la producción yerbatera y que, según advirtió, deja de estar disponible para los productores y la economía del municipio.

Durante su intervención señaló que, entre los establecimientos de acopio y las empresas que operan en San Pedro, se procesan aproximadamente entre un millón y un millón y medio de kilogramos de hoja verde por día durante la actividad de cosecha.

Frente a ese volumen, cuestionó que el sistema registre una cantidad reducida de trabajadores beneficiarios en relación con la magnitud de la producción. “¿Cómo hacemos con 120 tareferos para hacer un millón y medio de kilos?”, preguntó, al poner en discusión la correspondencia entre los aportes recaudados y los trabajadores registrados.

Según los datos presentados en la nota, en el departamento de San Pedro figuran 125 tareferos registrados, una cifra que los productores consideran insuficiente para reflejar la realidad de la actividad.

Fernández fue especialmente contundente al referirse al impacto económico que atribuye a este mecanismo. “A nosotros, del pueblo, se nos van 4.400 millones de pesos afuera. Se nos van de 55 a 60 millones de pesos por día”, afirmó durante la exposición.

El productor remarcó que se trata de recursos que podrían permanecer en manos de las familias yerbateras y circular dentro de la economía local, especialmente en un contexto de dificultades para afrontar los costos de producción y sostener las chacras. “Mi preocupación es la plata que se nos va y que necesitamos en estos momentos”, insistió.

Una realidad diferente para los pequeños productores

Durante el encuentro se explicó que el Convenio de Corresponsabilidad Gremial puede resultar beneficioso para establecimientos con numerosos trabajadores registrados, pero no necesariamente para pequeños productores que realizan la cosecha con ayuda familiar o contratan mano de obra de manera ocasional.

Fernández describió una situación habitual en las colonias de San Pedro, donde muchas familias combinan el trabajo en sus propias chacras con tareas temporarias en otras propiedades para complementar sus ingresos.

“Hay muchos colonos chicos que van con su familia, se toman 15 días, hacen dos semanas de yerba y después trabajan para ellos. Ese hombre nunca va a ser tarefero, siempre va a ser colono. Por una circunstancia de la vida está haciendo yerba, pero no quiere decir que sea un jornalero de oficio”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que las características productivas del municipio son diferentes a las de otras localidades yerbateras, como Comandante Andresito, donde existen establecimientos con mayor capacidad económica y otras actividades productivas complementarias.

La preocupación se acentúa porque, según los impulsores del proyecto, el monto del aporte dejó de guardar relación con el precio que percibe el productor por la hoja verde.

Fernández recordó que originalmente el sistema contemplaba una relación porcentual con el valor de la producción, pero que una modificación posterior del convenio, conocida como adenda, estableció otro mecanismo de actualización vinculado con los costos laborales. “Ahora estás pagando como si valiera 600 pesos la yerba y estás agarrando 250. Se disparó y se va a seguir disparando”, cuestionó.

También advirtió sobre las consecuencias impositivas que, a su entender, genera la modalidad de descuento, ya que el productor debe facturar el valor total de la hoja verde entregada, aunque finalmente perciba un monto menor.

Piden que sea optativo, no que desaparezca

La propuesta presentada ante el Concejo Deliberante no busca eliminar el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, sino permitir que cada productor pueda decidir si le resulta conveniente adherirse al sistema. “Lo que se propone es que sea optativo, no que se elimine”, se aclaró durante la exposición.

Los impulsores sostienen que esta alternativa permitiría mantener los beneficios del convenio para quienes cuentan con trabajadores registrados y necesitan utilizar ese mecanismo, sin imponer el mismo esquema a productores familiares que consideran que no obtienen una contraprestación acorde con los descuentos realizados.

La nota presentada al cuerpo deliberativo, con la firma del ingeniero Claudio Yarmuzko y productores yerbateros, solicita expresamente que se declare de interés municipal el cambio hacia un sistema optativo. El documento señala que actualmente el convenio resulta obligatorio para productores que no cuentan con inscripción en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

Por otra parte, durante el planteo surgieron cuestionamientos relacionados con la transparencia y el seguimiento de los fondos descontados. Los productores manifestaron la necesidad de contar con información más clara sobre la recaudación, los depósitos y la cantidad efectiva de trabajadores que reciben las prestaciones.

El acompañamiento del municipio ante una problemática que afecta a San Pedro

La presencia del intendente Miguel Dos Santos durante la presentación reflejó el acompañamiento del Ejecutivo municipal al reclamo de los productores, en una localidad cuya economía depende en gran medida de la actividad yerbatera.

Los impulsores consideran que la discusión trasciende el descuento individual que recibe cada colono, porque involucra recursos que podrían destinarse al consumo familiar, al mantenimiento de las chacras, a la compra de insumos y al movimiento comercial de San Pedro.

La solicitud presentada ante el Concejo Deliberante constituye un primer paso para obtener respaldo institucional y trasladar el reclamo a las autoridades competentes, responsables de evaluar una eventual modificación del convenio.

Para los productores, el objetivo es que el sistema contemple las particularidades de las pequeñas explotaciones familiares y permita que una mayor proporción de los ingresos generados por la yerba mate permanezca en San Pedro, donde la actividad representa el sustento de numerosas familias y uno de los principales motores de la economía local.