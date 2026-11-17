Ezequiel Detteren se encuentra en el último año de su formación para convertirse en sacerdote del Rito Bizantino Ucraniano. Fue convocado para colaborar en la celebración eucarística encabezada por el Sumo Pontífice y recibió de sus manos un rosario bendecido.

martes 17 de noviembre de 2026 | 18:23hs.

El regreso del papa León XIV al Vaticano, luego de su visita a Uruguay, Argentina y Perú, dejó distintas experiencias entre los fieles que participaron de las celebraciones religiosas. Entre ellas, la de Ezequiel Detteren, un joven oriundo de Jardín América que tuvo la oportunidad de colaborar en el altar durante la misa que el Pontífice celebró en la ciudad de Luján.

El seminarista, que transita el último año de su formación sacerdotal dentro del Rito Bizantino Ucraniano, fue uno de los convocados para participar de la celebración. En diálogo con El Territorio, relató cómo surgió su vocación religiosa, los motivos por los que eligió ese rito y la experiencia de compartir unos momentos con el Papa.

“Hace seis años que entré al seminario. Elegí este rito propiamente porque es en el que me crié. Desde pequeño fui bautizado, hice la catequesis e incluso fui catequista durante mi adolescencia”, contó.

Su historia está vinculada a la parroquia Espíritu Santo, donde participaba de la Divina Liturgia y recibió los sacramentos. Aunque reconoció que hubo etapas en las que estuvo más involucrado que otras, aseguró que siempre mantuvo un vínculo especial con esa comunidad.

Actualmente cursa el último año de la carrera y ya recibió las órdenes menores, un primer paso dentro de su camino hacia el sacerdocio. En su rito, se desempeña como subdiácono y próximamente podría recibir la ordenación diaconal para luego avanzar hacia la sacerdotal. Sobre cuándo llegará ese momento, respondió con humor que “lo sabrá Dios y quizá el obispo”.

Un llamado que comenzó durante su adolescencia

Detteren recordó que su vocación comenzó a tomar forma cuando tenía alrededor de 15 años, durante un curso que se realizaba en Leandro N. Alem. Allí, en un momento de oración, sintió por primera vez el llamado a la vida consagrada.

“En un momento de oración sentí el llamado y pregunté directamente en oración al Señor: ‘Si me vas a querer de cura, me vas a tener que decir clarito y sin indirectas’”, relató.

Al día siguiente, quien más adelante sería el rector del seminario se acercó para preguntarle si alguna vez había pensado en ingresar a esa institución. Ese episodio marcó el inicio de una inquietud que fue creciendo con el paso de los años.

Más adelante, mientras estudiaba en Posadas durante su primer año de universidad, volvió a sentir con fuerza esa vocación y decidió ingresar al seminario para comenzar su formación.

La experiencia de participar de una misa con el Papa

La posibilidad de estar en la celebración encabezada por León XIV en la Basílica de Luján surgió a partir de una convocatoria de la organización. La mayoría de las tareas litúrgicas estaban a cargo de seminaristas de la diócesis de Mercedes-Luján, aunque también se buscó incorporar a representantes de otras comunidades religiosas de la región.

“Buscaron incluir al menos un seminarista de las zonas aledañas, a lo que también le propusieron a nuestro obispo enviar uno de sus seminaristas. Es así que la suerte cayó sobre mí, que soy el que está en último año”, explicó.

Sobre lo que significó participar de la misa, reconoció que fue una experiencia difícil de dimensionar en el momento.

“La sensación de estar en una misa con el Papa es difícil de describir. En el momento cuesta dimensionar la verdadera magnitud de lo que sucedía. La presencia del sucesor de Pedro, que movió a tres millones y medio de personas, resulta conmovedora y manifiesta la fuerza de la fe que impulsa los corazones de tantísimas personas que día a día tratan de vivir sus vidas haciendo todo el bien que pueden”, expresó.

Un saludo al Papa y un recuerdo para toda la vida

Antes de comenzar la celebración, Detteren tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con León XIV dentro de la Basílica de Luján. Según relató, luego de que el Pontífice rezara frente al altar, se acercó a saludar a quienes colaborarían durante la Eucaristía.

En ese momento, los presentes pudieron estrecharle la mano e intercambiar algunas palabras. Ezequiel, que era el único representante del Rito Bizantino, aprovechó la ocasión para transmitirle un saludo especial.

“Al acercarme lo saludé y le envié un saludo de parte de todos los fieles de rito bizantino en nuestra Argentina”, contó. Además, recibió un rosario bendecido por el Sumo Pontífice, un obsequio que se convirtió en uno de los recuerdos más significativos de aquella jornada.

“Jamás había imaginado esta posibilidad. Verdaderamente fue una bendición muy grande, ese tipo de cosas que Dios hace sin que uno se explique cómo y por qué, pero me ha manifestado que si dejamos que Cristo sea la piedra angular de nuestra vida, verdaderamente pasan cosas maravillosas”, concluyó.