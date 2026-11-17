Chinni, especialista en Ciencia de Datos, medioambiente y sistemas satelitales, explica los alcances de su investigación. Analizó datos de los últimos 78 años y concluye que es un evento especial que da razón al llamado Super Niño o Godzilla

martes 17 de noviembre de 2026 | 16:17hs.

El fenómeno de El Niño viene afectando a lo largo de toda la provincia de Misiones

Un docente-investigador de la Universidad Austral y de la Universidad del Salvador analizó 78 años de registros climáticos y astronómicos, sobre los fenómenos de El Niño y La Niña. Indicó que el fenómeno conocidos como el Super Niño y hasta Godzilla, podría extenderse hasta otoño, es decir hasta marzo, pero podría reactivarse o tener una leve recaía entre junio y julio.

Guillermo A. Chinni, docente-investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y de la Universidad del Salvador, logró identificar patrones que relacionan sus ciclos con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Los resultados identificaron patrones temporales compartidos de aproximadamente 2,5 a 3 años, alrededor de 4 años y en escalas más prolongadas de entre 8 y 16 años. Estos hallazgos sugieren que determinadas características de la configuración orbital terrestre podrían estar relacionadas con la organización temporal de los fenómenos de El Niño y La Niña. Por eso indicó que el próximo, el del 2029, podría llegar a ser igual o similar al actual. “Es una primera aproximación que nos da, aclarando de que justamente no es el foco la intensidad, sino la repetición”, dijo ante una consulta del diario El Territorio.

El trabajo fue publicado el 11 de noviembre de 2026 en Frontiers in Earth Science, revista científica internacional. Analizó registros correspondientes al período 1948-2025 y encontró asociaciones estadísticas entre los ciclos de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) y dos variables astronómicas evaluadas alrededor de los equinoccios: los cambios en la geometría de la posición de la Tierra respecto del Sol (distancia Tierra-Sol y declinación solar) y las variaciones de la fuerza gravitatoria entre ambos cuerpos, asociadas con la distancia que los separa.

El resumen del estudio

Según el estudio, el Niño y La Niña forman parte de un fenómeno natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur, que se desarrolla principalmente en el océano Pacífico tropical y tiene repercusiones sobre el clima de distintas regiones del mundo.

“El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, incluso en profundidad, mientras que La Niña está asociada con un enfriamiento de esas aguas. Ambos fenómenos modifican la circulación atmosférica y pueden alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas”, detalla el trabajo.

En la Argentina, sus efectos resultan especialmente relevantes por su vinculación con episodios de lluvias intensas, sequías y variaciones climáticas que afectan, entre otros sectores, a la producción agropecuaria, la logística y la infraestructura. Cuestiones muy conocidas por estos días en provincias como Misiones.

El trabajo se inscribe en el campo de la astroclimatología, que investiga las posibles relaciones entre variables astronómicas y procesos del sistema climático terrestre.

Los hallazgos

Sobre los hallazgos, aclara que no implican que El Niño y La Niña ocurran automáticamente cada tres, cuatro o diez años, sino que permiten reconocer componentes recurrentes dentro de un sistema climático complejo y variable. Por eso añade que uno de los aspectos más interesantes de la investigación es que las variables astronómicas utilizadas pueden calcularse con precisión para años futuros a partir de las características conocidas del movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

Guillermo Chinni, como se indicó es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Especialista en Ciencia de Datos, medioambiente y sistemas satelitales. Autor del libro: Glaciares de la Patagonia: Para conocer en detalle lugares únicos. En una entrevista profundiza sus hallazgos.

La investigación está basada en datos que se fueron recopilando a lo largo de 78 años. ¿Es así?

Sí, es así. El trabajo lo empecé incluso cuando estudiaba. Empecé con glaciares estudiando hace 20 años y soy profesor de dos instituciones, de la Universidad Austral y de la Universidad del Salvador aquí en Buenos Aires, en Pilar. He viajado a Misiones también, con el tema forestal en ese momento, y realmente traté de extender una serie de datos astronómicos y del índice del Niño. Es muy interesante porque hay dos variables físicas que tienen que ver con el clima, con las precipitaciones, con cómo se mueven, digamos, una de las características de los eventos es el desplazamiento, los cambios en masa de agua y en atmósfera.

O sea, son grandes cambios y, de alguna manera, la premisa - una de las hipótesis- es que son movimientos como de mareas, que no es solo calentamiento por radiación, aunque no se descarta solamente, sino que es un movimiento de masas.

Entonces, nuestro planeta es dinámico. Una de las características que tienen las primeras imágenes del trabajo es que, por ejemplo, en los equinoccios, que deberían ser siempre iguales, hay variaciones que van ocurriendo en desplazamiento y que la Tierra se va encontrando cada vez en un lugar distinto, en cada estación, en cada día. Y eso hace que busque un equilibrio desde el punto de vista físico. Y el Niño es un evento mega que nos convoca, por así decirlo, digamos, en todo el planeta. Y se manifiesta en el Pacífico, pero en realidad también el Atlántico y el resto de la zona se deben modificar. Una de las preguntas era, bueno, ¿qué tipo de hechos físicos pueden estar involucrados? Entonces se habló de movimientos internos y externos y qué más puede haber. Y ahí entra el estudio.

Solo para clarificar. Acá que estamos cerca de Brasil, se empezó a hablar hace tiempo que venía el Super Niño. ¿Está bien ese concepto para este momento que se está transitando?

Siempre tratamos de encontrarle una definición que resulte interesante en distinto aspecto científico, hasta de comunicación, y yo creo que va a ser importante. Otro término que hay por ahí es Godzilla, no sé si fue uno de los primeros. Creo que va a ser importante, se va a mantener por lo menos hasta el otoño, por lo que vemos las previsiones que nos dan, por lo menos hasta el otoño. Después bajaría hacia el otoño, pero puede reactivarse a partir de junio, julio, con una leve caída, o continuar con un impasse de un año, ¿no? Pero lo que vemos es que va a ser importante, pues se sigue calentando, acumulando el Pacífico y eso cambia todos los patrones. Pero sí, el término, llamémosle un evento especial, yo creo que es adecuado.